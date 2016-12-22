SANA сообщила о новом авиаударе коалиции по пригороду Дейр-эз-Зора

Международная коалиция во главе с США вновь нанесла авиаудар по сирийскому населенному пункту Ас-Сус в пригороде Дейр-эз-Зора, сообщает агентство SANA со ссылкой на источники.

По их словам, самолеты коалиции совершили несколько налетов на жилые кварталы в Ас-Сусе, разрушив один из домов и нанеся ущерб мечети. Имеются жертвы среди мирных жителей, количество погибших и пострадавших не указывается.

В последний раз авиация международной коалиции нанесла удары по пригороду Дейр-эз-Зора 18 октября, тогда жертвами авиаудара стали более 60 человек. После атаки сирийский МИД потребовал от генсека ООН Антониу Гутерриша и председателя Совета Безопасности организации остановить полеты самолетов коалиции.

В министерстве также призвали провести расследование инцидента, добавив, что целью США является не уничтожение террористов, а желание «убить как можно больше сирийцев, пренебрегая всеми человеческими ценностями».