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Шойгу назвал число убитых боевиков за три года операции России в Сирии
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Шойгу назвал число убитых боевиков за три года операции России в Сирии
Военная операция в Сирии, 07:09
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Шойгу назвал число убитых боевиков за три года операции России в Сирии
Глава Минобороны отчитался об успехах российской операции в Сирии, длящейся с 2015 года. Он указал, что российские войска получили бесценный опыт и добились почти полного освобождения территории страны
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что во время операции России в Сирии, которая длится уже три года, были уничтожены более 87,5 тыс. боевиков. Об этом он рассказал, выступая на форуме на Пятом совещании министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров по диалогу в Сингапуре, говорится в сообщении Минобороны, поступившем в распоряжение РБК.

По его словам, за это время были освобождены 1,4 тыс. населенных пунктов и более 95% территории Сирии. Кроме того, были отбиты у боевиков ключевые населенные пункты в Сирийской Арабской Республики и разблокированы коммуникации. ВКС России уничтожили около 122 тыс. объектов террористов. Всего российские военные самолеты совершили более 40 тыс. боевых вылетов, 21 тыс. из которых приходились на ночное время. Шойгу рассказал, что российские саперы разминировали 6,5 тыс. гектаров территории Сирии и 19 тыс. зданий и сооружений.

Министр обороны заключил, что при поддержке российской авиации террористы запрещенной в России организации «Исламское государство» были полностью разгромлены. Шойгу отметил, что на данный момент под контролем сирийских войск территория, на которой живут более 90% населения страны. «В Сирии, — отметил министр, — мы получили богатый боевой опыт, которым готовы поделиться», — сказал глава Министерства обороны.

В четверг, 18 октября, президент Владимир Путин сказал, что Россия начала операцию в Сирии из-за угрозы для страны со стороны терроризма. Российский лидер отметил, что в глобальном смысле российские военные не победили терроризм, но смогли нанести ему «колоссальный урон».

С третьего подхода: каким будет вывод российской группировки из Сирии
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Авторы: Надежда Карнаухова, Георгий Тадтаев.
Теги: Сергей Шойгу , конфликт в Сирии , Сирия
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