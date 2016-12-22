Военные рассказали об обстреле боевиками сирийских военных в Африне

В Сирии боевики обстреляли правительственные войска в округе Африн. Об этом говорится в сообщении Центра примирения враждующих сторон, опубликованном на сайте Министерства обороны.

По данным российской стороны, сирийские военные попали под обстрел около города Телль-Рифъат. О погибших и пострадавших не сообщается.

По данным Центра, в течение трех суток также были обстреляны несколько населенных пунктов в провинции Латакия, а именно Икко, Нахшебба, Джубб-Эз-Зарур. Кроме того, под обстрел попали районы Маканис-Эд-Дувайри, Хайй-Эль-Андалус, Шахба и сектор города Алеппо Кастелло.

«Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — говорится в сообщении Центра.

В 2017 году в Сирии было объявлено о создании четырех зон деэскалации по итогам переговоров в Астане. В них принимали участие Россия, Турция и Иран. Зоны, в которых будет действовать режим прекращения огня, были созданы в Восточной Гуте, некоторых районах на севере провинции Хомс и провинциях Идлиб, Латакия, Хама и Алеппо. Соблюдение режима тишины отслеживают военные из России, Турции и Ирана.

Во вторник, 16 октября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что меморандум по стабилизации в провинции Идлиб выполняется. По его словам, невозможно ожидать, что в это регионе все пройдет «гладко и без шероховатостей».