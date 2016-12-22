МИД Сирии потребовал от ООН остановить авианалеты американской коалиции

МИД Сирии направил письма генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета безопасности ООН с требованием остановить авианалеты международной коалиции во главе с США и провести независимое расследование. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

По данным агентства, в результате прошедшего 18 октября авианалета в населенном пункте Аль-Сус в пригороде Дейр-эз-Зора погибли по меньшей мере 62 мирных жителя.

«Это ужасное преступление еще раз подтверждает, что цель США заключается не в борьбе с терроризмом, а в том, чтобы убить максимальное число жителей Сирии, пренебрегая всеми человеческими ценностями», — указали в МИД Сирии.

Источники SANA 13 октября сообщали, что самолеты коалиции использовали боеприпасы с белым фосфором для обстрела города Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в результате авианалета никто не пострадал.

Применение белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года, однако США и Израиль не подписали этот документ. В Совете Федерации пообещали поднять вопрос о применении белого фосфора в Сирии на заседаниях в Совбезе ООН и Организации по запрещению химического оружия.