SANA сообщило о гибели мирных жителей из-за удара коалиции США в Сирии

Самолет международной коалиции, возглавляемой США, нанес удар по сирийскому населенному пункту Аль-Сус в пригороде Дейр-эз-Зора, сообщает агентство SANA со ссылкой на источники.

По их данным, в результате удара погибли мирные жители. Собеседники агентства не уточнили количество пострадавших. Информацию о гибели мирных жителей подтверждает также государственное телевидение Сирии.

13 октября источники SANA сообщали, что международная коалиция применила белый фосфор во время обстрела города Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор, однако в результате инцидента никто не пострадал. Использование белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года, этот документ не подписали США и Израиль.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев позже сказал, что возможное использование коалицией боеприпасов с белым фосфором потребует «серьезного расследования». Сенатор также пообещал, что Москва поднимет вопрос о разбирательстве в Совбезе ООН и Организации по запрещению химического оружия.

В Пентагоне обвинения в использовании белого фосфора отвергли. Официальный представитель американского оборонного ведомства Шон Робертсон рассказал ТАСС, что США не используют оружейных систем, не соответствующих международному праву.