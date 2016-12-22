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Коалиция США объяснила авиаудар по пригороду Дейр-эз-Зора
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Коалиция США объяснила авиаудар по пригороду Дейр-эз-Зора
Политика, 02:20
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Коалиция США объяснила авиаудар по пригороду Дейр-эз-Зора

Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли авиаудар по мечети в сирийском населенном пункте ас-Суса в пригороде Дейр-эз-Зора, так как здание являлось штаб-квартирой боевиков. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на главу Центрального командования армии США генерала Джозефа Вотела.

По его словам, американское командование приняло решение об авианалете на пригород города, а в самой мечети укрывались террористы из запрещенной в России организации «Исламское государство». «Это была мечеть, которая не использовалась как мечеть», — сказал Вотел. Генерал отметил, что предварительный мониторинг мечети показал, что в ней не находились мирные жители, а только боевики.

Авианалет на Аль-Сус прошел 18 октября, тогда погибли по меньшей мере 62 мирных жителя. После инцидента МИД Сирии потребовал от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и председателя Совета безопасности ООН остановить полеты международной коалиции в Сирии.

Также в министерстве потребовали провести независимое расследование по факту гибели мирных жителей. В МИД Сирии добавили, что истинной целью США является не борьба с боевиками в Сирии, а желание «убить максимальное число сирийцев, пренебрегая всеми человеческими ценностями».

Теги: Дейр-эз-Зор , Сирия , американская коалиция , авиаудар
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