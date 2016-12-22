Адвокат фигуранта дела вице-премьера Крыма назвал вменяемую сумму взятки

Фигурантов дела, в рамках которого был задержан вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин, подозревают в получении взятки в размере 5 млн руб., рассказал адвокат Валентина Дукорского, бывшего замминистра транспорта Крыма, передает ТАСС.

«Прошу рассмотреть в отношении моего подзащитного меру пресечения в виде залога в размере 5 млн руб., то есть той суммы, в получении которой в виде взятки в составе организованной группы он обвиняется», — сказал он.

Виталия Нахлупина задержали в Москве 17 октября. Зампред Совмина Крыма Игорь Михайличенко сообщил, что Нахлупин задержан «по подозрению в совершении преступлений в соответствии со ст. 290 Уголовного кодекса» (получение взятки).

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на задержание своего зама словами «неприкасаемых нет». «Важно, не кто задержан, а за что. Все, кто переступил или только собирается нарушить закон, должны знать: наказание неотвратимо», — заявил он.

Вместе с Нахлупиным и Дукорским был также задержан бывший первый заместитель главы комитета конкурентной политики Крыма Ярослав Сливка.