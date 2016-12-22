Аксенов ответил на задержание своего зама словами «неприкасаемых нет»

Глава Крыма выразил уверенность в том, что правоохранительные органы и суд разберутся в деле задержанного вице-премьера региона Виталия Нахлупина

Сергей Аксенов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил факт задержания в Москве вице-премьера крымского правительства Виталия Нахлупина.

«Неприкасаемых нет и не будет. Важно, не кто задержан, а за что. Все, кто переступил или только собирается нарушить закон, должны знать: наказание неотвратимо», — написал Аксенов на своей странице в сети Facebook.

Глава Крыма также сообщил, что в настоящее время в Крыму ведутся следственные действия в отношении должностных лиц госкомитетов дорожного хозяйства и конкурентной политики, а также Службы автомобильных дорог, предприятий «Крымэнерго» и «Крымгазсети».

«Органы власти оказывают все необходимое содействие правоохранителям, предоставляются все необходимые документы и информация. Мы заинтересованы в установлении истины», — подчеркнул Аксенов.

Ранее сегодня стало известно, что в Москве задержан заместитель главы Крыма Сергея Аксенова — экс-председатель комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталий Нахлупин.

Зампред Совмина Крыма Игорь Михайличенко сообщил, что Нахлупин задержан «по подозрению в совершении преступлений в соответствии со ст. 290 Уголовного кодекса» (получение взятки).

«​По поручению главы Республики Крым правоохранительным органам оказывается всесторонняя помощь для установления истины», — заверил Михайличенко.

Сам Аксенов пообещал высказать свое мнение о случившемся только после того, как «будут обнародованы конкретные факты».

«Уверен, что правоохранительные органы и суд во всем разберутся и установят степень вины либо невиновность каждого должностного лица», — написал Аксенов на своей странице в сети Facebook.

Он также заверил, что в Крыму будет продолжаться начатая по его инициативе «системная работа, направленная на очищение власти, на бескомпромиссную борьбу с коррупцией».