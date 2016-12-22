Суд арестовал замглавы Крыма по делу о «систематических взятках»

Суд отправил под стражу заместителя главы Крыма Виталия Нахлупина. Следствие вменяет ему систематическое получение взяток. Нахлупин рассказал, что приехал в Москву, чтобы обследовать больного ребенка, и попросил отложить арест

Виталий Нахлупин (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Басманный суд Москвы арестовал до 16 декабря первого заместителя главы Республики Крым Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении взяток. Такое решение приняла судья Юлия Сафина, передает корреспондент РБК.

«Сегодня ему было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 [УК РФ] в связи с систематическим получением взяток», — заявил следователь Максим Бакун, не назвав общую сумму полученных денег. Он уточнил, что СКР предстоит допросить большое количество свидетелей, в том числе подчиненных Нахлупина, на которых он, будучи на свободе, может повлиять. «Часть суммы взяток, получение которых ему вменяется, до настоящего времени не обнаружена. Мы предполагаем, что он может воспользоваться этими средствами, чтобы покинуть страну», — добавил следователь.

«У меня достаточно сложная жизненная ситуация. У моего ребенка есть проблемы со здоровьем, которые нуждаются в диагностировании и обследовании. Именно для этого я приехал в начале октября в Москву», — заявил сам Нахлупин, попросив не арестовывать его хотя бы в ближайшие две недели. Он также добавил, что не может скрыться за пределами России, поскольку на Украине в отношении него расследуется дело о госизмене и он объявлен в розыск.

Адвокат Нахлупина Валерий Попов попросил избрать ему меру пресечения в виде залога или домашнего ареста в Московской области, где живет один из его знакомых, согласившийся предоставить ему свою жилплощадь.

Нахлупин был задержан 17 октября в Москве, сообщали источники РБК. Его задержание официально подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов, который не стал заступаться за заместителя. «Системная работа, направленная на очищение власти, на бескомпромиссную борьбу с коррупцией, которая начата в республике по моей инициативе, будет продолжаться. Это часть государственной политики, — заявил Аксенов. — Повторюсь: неприкасаемых нет и не будет. Важно не кто задержан, а за что. Все, кто переступил или только собирается нарушить закон, должны знать: наказание неотвратимо».

Одновременно в правительстве республики прошли обыски, по итогам которых было задержано около 20 чиновников, сообщали источники РБК. Басманный суд в четверг рассматривает ходатайства об аресте двоих из них: это заместитель председателя комитета конкурентной политики республики Ярослав Сливка и бывший и.о. замминистра транспорта Крыма Валентин Дукорский, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Фигуранты дела обвиняются в получении взяток в размере 5 млн руб., сказал адвокат Дукорского на заседании по избрании ему меры пресечения, сообщил позднее ТАСС. «Прошу рассмотреть в отношении моего подзащитного меру пресечения в виде залога в размере 5 млн руб., то есть той суммы, в получении которой в виде взятки в составе организованной группы он обвиняется», — заявил адвокат.

О том, что дело связано с дорожными тендерами и строительством трассы «Таврида», рассказывали ранее собеседники РБК в правительстве республики и МВД. Нахлупин курировал в администрации Крыма дорожное строительство. Следственные действия в среду проходили в офисах Крымской железной дороги, Службы автодорог Крыма и в «Крымэнерго».

Нахлупин в 2010–2012 годах возглавлял Совет министров республики, в 2010 году избрался депутатом Верховного совета Крыма. В 2015 году он считался самым богатым крымским депутатом с доходом в 48,7 млн руб. Должность вице-премьера Нахлупин получил в 2016 году.