ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,54 65,04 EUR Нал. 76,41 74,78 USD Бирж. 65,88 +0,38 EUR Бирж. 75,47 +0,19 USD ЦБ. 65,72 +0,32 EUR ЦБ. 75,57 -0,08 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6614,30 -111,90 IMOEX 2378,62 -1,36% RTSI 1140,17 -1,95% Brent 79,61 -0,19% DJIA 25345,94 -1,40% Nasdaq 7484,19 -2,07%
Суд арестовал замглавы Крыма по делу о «систематических взятках»
Лента новостей
Оно того стоит: все секреты стейка из мраморной говядины 22:01, РБК и Мираторг «Новапорт» решил отложить выход на IPO 21:56, Бизнес Конституционный суд Ингушетии рассмотрит закон о границе с Чечней 21:46, Политика ЕС и Норвегия попросили арбитров ВТО помочь в споре с США 21:42, Экономика Максакова заявила о захвате неизвестными ее квартиры в Киеве 21:32, Общество Суд арестовал замглавы Крыма по делу о «систематических взятках» 21:01, Общество Врачи в Москве рассказали о состоянии доставленных из Керчи пострадавших 21:00, Общество Искусственный интеллект без ошибок: как начать на нем зарабатывать 20:59, Партнерский материал «Новая газета» обратилась в полицию после угроз в адрес своих журналистов 20:49, Общество МИД потребовал освободить арестованного в Норвегии ИТ-советника Совфеда 20:48, Политика Credit Suisse констатировал рост числа миллионеров в России на 30% 20:38, Экономика Летчики успели катапультироваться с разбившегося на Кубани самолета 20:32, Общество Футболисты «Анжи» отказались от бойкота матча с ЦСКА 20:25, Спорт Вместе с вице-премьером Крыма задержали еще двух бывших чиновников 20:14, Политика Путин после «Валдая» выпил чаю с Карзаем и вдовой Солженицына 20:12, Общество Защита Кокорина обжалует предъявленные футболисту обвинения в хулиганстве 20:10, Общество Французские сенаторы поддержали развитие отношений с Россией 20:10, Политика Константин Шульга — о самых надежных инструментах для частного инвестора 20:09, РБК и Сбербанк Следователи и «Роскосмос» определили виновных в аварии ракеты «Союз» 20:07, Общество Пашинян заявил об установлении оперативной связи с Азербайджаном 19:54, Политика Bloomberg узнал о непонимании Меркель речи Мэй о Brexit 19:48, Политика Сотрудницу Минфина США арестовали за утечку данных о Бутиной и Манафорте 19:44, Политика В Краснодарском крае разбился военный самолет Л-39 19:41, Общество В ЦБ поддержали введение однодневных полисов ОСАГО 19:37, Финансы Вертикальный город: как апартаменты в небоскребах меняют рынок жилья 19:35, РБК и Элитная недвижимость Гинер за полгода не предоставил ЦБ подтверждений владения «Капитал Лайф» 19:31, Финансы Министр финансов США отменил поездку в Эр-Рияд после пропажи журналиста 19:29, Политика «Яндекс» подешевел на $1 млрд после сообщений о сделке со Сбербанком 19:29, Технологии и медиа
Суд арестовал замглавы Крыма по делу о «систематических взятках»
Общество, 21:01
0
Суд арестовал замглавы Крыма по делу о «систематических взятках»
Суд отправил под стражу заместителя главы Крыма Виталия Нахлупина. Следствие вменяет ему систематическое получение взяток. Нахлупин рассказал, что приехал в Москву, чтобы обследовать больного ребенка, и попросил отложить арест
Виталий Нахлупин (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Басманный суд Москвы арестовал до 16 декабря первого заместителя главы Республики Крым Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении взяток. Такое решение приняла судья Юлия Сафина, передает корреспондент РБК.

«Сегодня ему было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 [УК РФ] в связи с систематическим получением взяток», — заявил следователь Максим Бакун, не назвав общую сумму полученных денег. Он уточнил, что СКР предстоит допросить большое количество свидетелей, в том числе подчиненных Нахлупина, на которых он, будучи на свободе, может повлиять. «Часть суммы взяток, получение которых ему вменяется, до настоящего времени не обнаружена. Мы предполагаем, что он может воспользоваться этими средствами, чтобы покинуть страну», — добавил следователь.

«У меня достаточно сложная жизненная ситуация. У моего ребенка есть проблемы со здоровьем, которые нуждаются в диагностировании и обследовании. Именно для этого я приехал в начале октября в Москву», — заявил сам Нахлупин, попросив не арестовывать его хотя бы в ближайшие две недели. Он также добавил, что не может скрыться за пределами России, поскольку на Украине в отношении него расследуется дело о госизмене и он объявлен в розыск.

Адвокат Нахлупина Валерий Попов попросил избрать ему меру пресечения в виде залога или домашнего ареста в Московской области, где живет один из его знакомых, согласившийся предоставить ему свою жилплощадь.

Нахлупин был задержан 17 октября в Москве, сообщали источники РБК. Его задержание официально подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов, который не стал заступаться за заместителя. «Системная работа, направленная на очищение власти, на бескомпромиссную борьбу с коррупцией, которая начата в республике по моей инициативе, будет продолжаться. Это часть государственной политики, — заявил Аксенов. — Повторюсь: неприкасаемых нет и не будет. Важно не кто задержан, а за что. Все, кто переступил или только собирается нарушить закон, должны знать: наказание неотвратимо».

Одновременно в правительстве республики прошли обыски, по итогам которых было задержано около 20 чиновников, сообщали источники РБК. Басманный суд в четверг рассматривает ходатайства об аресте двоих из них: это заместитель председателя комитета конкурентной политики республики Ярослав Сливка и бывший и.о. замминистра транспорта Крыма Валентин Дукорский, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Фигуранты дела обвиняются в получении взяток в размере 5 млн руб., сказал адвокат Дукорского на заседании по избрании ему меры пресечения, сообщил позднее ТАСС. «Прошу рассмотреть в отношении моего подзащитного меру пресечения в виде залога в размере 5 млн руб., то есть той суммы, в получении которой в виде взятки в составе организованной группы он обвиняется», — заявил адвокат.

О том, что дело связано с дорожными тендерами и строительством трассы «Таврида», рассказывали ранее собеседники РБК в правительстве республики и МВД. Нахлупин курировал в администрации Крыма дорожное строительство. Следственные действия в среду проходили в офисах Крымской железной дороги, Службы автодорог Крыма и в «Крымэнерго».

Нахлупин в 2010–2012 годах возглавлял Совет министров республики, в 2010 году избрался депутатом Верховного совета Крыма. В 2015 году он считался самым богатым крымским депутатом с доходом в 48,7 млн руб. Должность вице-премьера Нахлупин получил в 2016 году.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: Сергей Аксенов , взятка , Крым
Главное
«Яндекс» подешевел на $1 млрд после сообщений о сделке со Сбербанком Технологии и медиа
Материалы по теме
Вместе с вице-премьером Крыма задержали еще двух бывших чиновников Политика
Позвали в дорогу: с чем связаны обыски и задержания в правительстве Крыма Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter