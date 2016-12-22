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NYT узнала о планах Эр-Рияда обвинить в смерти Хашкаджи советника принца
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NYT узнала о планах Эр-Рияда обвинить в смерти Хашкаджи советника принца
Политика, 12:53
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NYT узнала о планах Эр-Рияда обвинить в смерти Хашкаджи советника принца

Саудовская Аравия планирует возложить вину за предполагаемое убийство журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи на генерала Ахмеда Ассири, являющегося высокопоставленным сотрудником саудовской разведки и советником наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их словам, Эр-Рияд планирует заявить, что Ассири получил устный приказ доставить Хашкаджи на допрос в королевство, но «или не понял инструкции, или перешел границы своих полномочий». Как пишет издание, это позволит отвести подозрения от наследного принца.

NYT связала подозреваемых по делу о пропаже Хашкаджи с саудовским принцем
Политика

Ранее стало известно, что турецкие правоохранительные органы обыскивают леса возле Стамбула в поисках останков пропавшего журналиста. Кроме того, следователям удалось собрать много образцов ДНК в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, где, предположительно, был убит Хашкаджи, они будут тщательно изучены. Турецкие СМИ сообщили, что полиция обыскала автомобиль, который мог доставить тело журналиста из саудовского консульства в резиденцию консула.

Накануне турецкая газета писала, что один из подозреваемых в убийстве Хашкаджи погиб. Им оказался пилот ВВС Саудовской Аравии Мешаль Саад Эль Бостани. Он был одним из 15 саудовцев, которые, по данным источников Reuters и WP, прибыли в Турцию перед исчезновением Хашкаджи.

Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября. В этот день он посещал консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего больше не вышел на связь. Власти Турции утверждают, что журналист был убит в консульстве, Эр-Рияд отрицает все обвинения.

Теги: Убийство , журналист , Саудовская Аравия
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