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Трамп заявил о желании Германии покупать газ у США
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Трамп заявил о желании Германии покупать газ у США
Политика, 02:14
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Трамп заявил о желании Германии покупать газ у США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Германия хочет покупать у Вашингтона газ, об этом он рассказал журналистам, сообщается на сайте Белого дома.

«И посмотрите, что происходит в Германии в вопросе газопровода, они хотят начать покупать наш природный газ», — сказал Трамп.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель готова предоставить господдержку строительству терминала для приема сжиженного природного газа (СПГ) в городе Штаде. Собеседники WSJ подчеркнули, что в данном случае Берлин сможет защитить от санкций газопровод «Северный поток-2», по которому в страну будет доставляться газ из России.

WSJ узнала о готовности Меркель поддержать строительство СПГ-терминала
Экономика

Трамп неоднократно выступал с критикой покупки Германией газа у России и заявлял, что страна станет «заложницей» Москвы, когда «Северный поток-2» начнет работу. В августе WSJ писала, что в США почти завершили разрабатывать санкции против компаний, которые участвуют в строительстве российского газопровода.

Теги: Дональд Трамп , природный газ , Германия
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