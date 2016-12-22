Медведев оценил американский газ для Европы на 40% дороже российского

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что США чрезмерно политизируют вопрос поставок российского газа, а американский газ для Европы будет на 40% дороже. Об этом сообщают «РИА Новости».

«Борьба с российским природным газом на европейском континенте — это пример недобросовестной экономической конкуренции, которая одета в одежды некой политической заботы о европейских партнерах», — сказал он по итогам переговоров с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.

Медведев отметил, что такая ситуация является «очень некрасивой и неправильной». Он усомнился в том, что сжиженный природный газ (СПГ) является альтернативой газу, идущему по трубам. Российский премьер-министр добавил, что газ из США будет на 40% дороже из-за логистики.

17 октября польская энергетическая компания PGNiG подписала контракты с американскими компаниями о поставке в Польшу 2 млн т СПГ в год. Они будут действовать на протяжении 20 лет. Президент PGNiG Петр Возняк заявил, что условия контрактов с США не идут в сравнение с «восточным партнером». Он добавил, что цены по договору с американскими компаниями на 20% дешевле. Возняк отметил, что контракт с «Газпромом» на поставку газа истекает в 2022 году.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае строительства «Северного потока-2» Германия станет зависима от России. Он также призывал Германию изменить курс, чтобы этого не произошло. Однако министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ответил, что Берлин независим от России, особенно в энергетической сфере.