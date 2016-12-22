Кремль заявил о способности России самой построить «Северный поток-2»

У России есть возможность построить газопровод «Северный поток-2». Об этом заявил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель пообещал, что Россия полностью профинансирует «Северный поток-2», если США введут санкции против проекта.

«У России есть такая возможность, но мы надеемся, что такое хулиганство не случится», — сказал Песков.



В субботу, 22 сентября, газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники писала, что Путин во время поездки в августе в Германию заявил о готовности России профинансировать строительство «Северного потока-2», если зарубежным инвесторам будут угрожать санкции США.

Реализацией проекта по строительству газопровода занимаетсяконсорциум Nord Stream 2 AG, в которые входят в том числе немецкий концерн Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. Российской компании «Газпром» принадлежит 51% этого консорциума​.

В концерне Uniper заявили в августе, что он может отказаться от участия в строительстве «Северного потока-2», если США введут соответствующие ограничения. Директор коцерна Кристофер Дельбрюк сказал, что его компания «не может рисковать и подвергать себя американским санкциям». Он пояснил, что в этом случае Uniper будет исключена из международного платежного оборота и не сможет проводить операции в американской валюте. Дельбрюк подчеркнул, что такие «вещи» компания «в принципе не может себе позволить».