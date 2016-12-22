Роскачество проверило «Докторскую» колбасу на безопасность

«Докторская» колбаса в России отвечает требованиям качества и безопасности, об этом говорится в исследовании Роскачества, поступившем в РБК.

Это был второй этап проверки, специалисты проверили 10 популярных марок колбасы — в дополнение к 30, проверенным до этого. Эксперты исследовали колбасу, произведенную в России, в том числе в Амурской, Кемеровской, Свердловской, Томской, Челябинской областях, а также в Республике Марий Эл, Краснодарском и Пермском краях.

Продукцию проверили по 70 показателям качества и безопасности, среди которых наличие бактерии группы кишечной палочки, антибиотиков и посторонних ингредиентов, также оценивались вкус и внешний вид продукта.

Колбаса девяти торговых марок признана опережающей стандарты Роскачества, речь идет о производителях «Агрокомплекс», «Пит-Продукт» (ООО «Пит-Продукт»), «Ромкор», «Балахоновский мясокомбинат», «Мяснов», «Снежана» и «Фамильные колбасы», «Окраина» и «Томаровский мясокомбинат».

Проверку на безопасность прошли все образцы: специалисты не нашли нарушений по микробиологическим показателям, а также наличия тяжелых металлов, радионуклидов и генно-модифицированных ингредиентов (ГМИ). Высокие результаты показала также проверка на антибиотики, их содержание не превышало предельно допустимые концентрации. Незначительные следы антибиотиков по итогам двух этапов исследования были обнаружены в 16 брендах.

В исследовании Роскачества отмечается, что самая «животрепещущая тема» — это состав колбасы. Эксперты проверили образцы на наличие бумаги и постороннего генетического материала (ДНК овцы, лошади, собаки и кошки, а также кукурузы и сои). Все торговые марки прошли проверку успешно. Также состав колбасы проверяли на соответствие информации, указанной в этикетке, например, заменяли ли производители свинину и говядину более дешевой курицей. Куриное мясо, не указанное в составе, добавили в колбасу торговых марок «Егорьевская» и «Царицыно».

В 12 образцах был найден запрещенный ГОСТом и разрешенный ТУ каррагинан, который используется для получения необходимой консистенции фарша, причем в составе производители его не указали. На втором этапе исследования нарушителями стали АО «Череповецкий мясокомбинат», «Йола», Кузбасский пищекомбинат, и «Черкашин и партнеръ».