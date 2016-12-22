Роскачество нашло антибиотики и ДНК лошади в популярных марках колбасы

Роскачество провело исследование 30 популярных марок «Докторской» колбасы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Роскачестве отметили, что исследованная колбаса является безопасной. Ни в одном из образцов эксперты не обнаружили превышения общего количества микроорганизмов. Кроме того, в продукции не было кишечной палочки, бактерий золотистого стафилококка, клостридий, листерий, сальмонелл, тяжелых металлов, радионуклидов, генно-модифицированных ингредиентов и нитрозаминов.



В ходе исследования эксперты обнаружили антибиотики у 14 марок. В сообщении отмечается, что у 13 брендов превышения норм по этому показателю зафиксировано не было. Нарушения нормы нашли в продукции марки «Губернская мясная компания». Роскачество выявило превышение количества антибиотика тетрациклиновой группы в 15 раз. В колбасе под ТМ «Клинский» исследователи обнаружили ДНК лошади. Колбаса под торговой маркой «Горин Продукт» содержит кукурузу, а в колбасе Новоалександровского мясокомбината обнаружена соя.

«Причиной такой нестабильности является несовершенство ветеринарного контроля (в каждой туше невозможно проконтролировать содержание антибиотиков)», — отметили в Роскачестве. В ведомстве напомнили, что присутствие антибиотиков связано с тем, что они остаются в мясе, которое используется для изготовления продукции.

По итогам проверки Роскачество определило шесть торговых марок «Докторской» колбасы, которая соответствует нормам повышенного качества: «Балахоновский мясокомбинат», «Мясновъ», «Окраина», «Пит-Продукт», «Томаровский мясокомбинат» и «Фамильные колбасы». Нарушения были выявлены у 13 марок, среди которых «Велком», «Микоян», «Царицыно».



Так, производители колбасы «Велком» и «Микоян» добавили в свою продукцию каррагинан, но не написали о его наличии на этикетке. В колбасе «Царицыно» было обнаружено куриное мясо, которое не было указано в маркировке продукта.

Колбаса «Докторская» получила такое название, потому что она была показана «больным, подорвавшим здоровье в результате Гражданской войны и царского деспотизма», напоминают в Роскачестве. Продукция была разработана сотрудниками завода имени Микояна по заказу Народного комиссариата здравоохранения. В 1930-х годах в состав колбасы входили говядина, свинина, яйца, соль и молоко. Этот рецепт оставался неизменным до 1974 года, затем в «Докторскую» стали добавлять крахмал и муку. Сейчас в колбасе, сделанной по ГОСТу, допустим нитрит натрия и специи, а в сделанной по Техническим условиям — ароматизаторы, антиокислители, усилители вкуса и аромата.