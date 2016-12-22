ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,99 66,78 EUR Нал. 78,87 77,60 USD Бирж. 67,28 +0,18 EUR Бирж. 78,19 +0,24 USD ЦБ. 67,79 -0,73 EUR ЦБ. 78,41 -0,84 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6711,00 +35,90 IMOEX 2295,97 +0,71% RTSI 1074,92 +0,98% Brent 75,53 -0,74% DJIA 25790,35 +0,52% Nasdaq 7945,98 +0,86%
Роскачество нашло пестициды в импортных яблоках
Лента новостей
Как частные инвесторы модернизируют сектор ЖКХ 12:40, РБК и Сбербанк Русская ривьера: как выглядят самые дорогие частные дома Сочи 12:39, Недвижимость Жизнь без скандалов: как правильно высказывать претензии 12:38, Спецпроект РБК PINK Глава эстонской разведки обвинил Россию в попытке разделить НАТО и ЕС 12:30, Политика Экс-замгубернатора Курской области получил два года колонии за взятку 12:29, Общество Люди в пустыне: как проходит фестиваль Burning Man 12:22, Стиль Роскачество нашло пестициды в импортных яблоках 12:19, Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве в последние дни лета 12:05, Общество Частные инвестиции помогают развивать инфраструктуру для пожилых людей 12:05, РБК и Сбербанк Дизайнер «Кортежа» рассказал о реакции Путина на новый лимузин 12:04, Общество Кредиторы начали банкротство сети «Я любимый» 12:01, Бизнес МИД Германии призвал ответить на действия США укреплением суверенитета ЕС 11:57, Политика В ООН обвинили власти Мьянмы в геноциде рохинджа 11:57, Политика СМИ сообщили о согласии Неймара перейти в мадридский «Реал» 11:43, Спорт Ипотечный бум в России: что будет с кредитованием дальше 11:39, Недвижимость Как живут японцы в России и что нужно знать о культуре Японии 11:37, РБК и Subaru Усманов ответил на колонку замглавреда «Ведомостей» 11:36, Бизнес Организаторы назвали дату осеннего велопарада в Москве 11:25, Общество В 2018 году в Москве родились Дональд, Герда, Джульетта и Гликерия 11:20, Общество Польза вечной мерзлоты: как вода на Луне может помочь человечеству 11:16, Стиль Леонид Богуславский: как подготовиться к триатлону в 62 года 11:14, Партнерский материал Додон назвал протесты в Молдавии позором для демократии 11:06, Политика Пришла повестка: как бизнес выбирает между двумя версиями госкапитализма 11:03, Мнение К тушению лесного пожара под Владимиром привлекли авиацию 10:59, Общество Чего ожидает «цифровое» поколение от своей работы 10:56, Партнерский материал Инвесторы приготовились к худшему: цена биткоина может упасть до $3 тыс. 10:48, Крипто На Ставрополье в ДТП с маршруткой погибли два человека 10:46, Общество Бизнес без опасности: как изменились атаки хакеров и кто стал мишенью 10:38, РБК и Microsoft
Роскачество нашло пестициды в импортных яблоках
Общество, 12:19
0
Роскачество нашло пестициды в импортных яблоках

Эксперты Роскачества обнаружили в импортных яблоках пестициды, но не нашли их в садовых фруктах от дачников. Об этом говорится в исследовании, поступившем в РБК.

Отмечается, что при этом содержание фунгидов было в 10 раз ниже пороговых значений, установленных в ЕС. Как подчеркнула директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова, низкое содержание пестицидов в российской плодоовощной продукции является конкурентным преимуществом по сравнению с зарубежными аналогами. Зампредседателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов также заявил, что в России яблоки являются экологически чистыми, так как выращиваются с применением меньших доз средств защиты растений, чем за рубежом.

По словам Викуловой, в случае яблок не стоит опасаться повышенного содержания вредных веществ, в том числе нитратов, так как они растут на дереве и не получают веществ, которые могут накапливаться в почве. Также эксперты Роскачества не нашли в яблоках патулина — токсина, который появляется на заплесневелых и гнилых фруктах, а также плесени, бактерии кишечной палочки и паразитов.

«Роскачество» оценило молоко на северо-западе страны
Общество

В ходе исследования самым популярным дефектом у яблок были пятна парши (болезнь яблок, выражающаяся в черных пятнах на поверхности фрукта, неопасная для человека), встречались повреждения кожи, потертости, пятнистость.

При выборе яблок эксперты Роскачества советуют обращать внимание на внешний вид фрукта. Они должны быть чистыми, целыми, крепкими на ощупь, а также без лишней влаги и признаков увядания. Кроме того, яблоки не должны быть легкими (менее 90 г) и маленькими (менее 6 см по наибольшему поперечному диаметру).

В ходе исследования специалисты изучили яблоки из супермаркетов, купленные на рынках с рук и собранные в садах дачников. Фрукты прошли проверку по 200 показателям.

Теги: яблоки , продукты , «Роскачество»
Главное
«Силовые машины» сделают газовые турбины на замену Siemens Бизнес
Материалы по теме
«Роскачество» оценило молоко на северо-западе страны Общество
«Роскачество» проверило ранние арбузы на нитраты и пестициды Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter