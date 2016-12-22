Роскачество нашло пестициды в импортных яблоках

Эксперты Роскачества обнаружили в импортных яблоках пестициды, но не нашли их в садовых фруктах от дачников. Об этом говорится в исследовании, поступившем в РБК.

Отмечается, что при этом содержание фунгидов было в 10 раз ниже пороговых значений, установленных в ЕС. Как подчеркнула директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова, низкое содержание пестицидов в российской плодоовощной продукции является конкурентным преимуществом по сравнению с зарубежными аналогами. Зампредседателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов также заявил, что в России яблоки являются экологически чистыми, так как выращиваются с применением меньших доз средств защиты растений, чем за рубежом.

По словам Викуловой, в случае яблок не стоит опасаться повышенного содержания вредных веществ, в том числе нитратов, так как они растут на дереве и не получают веществ, которые могут накапливаться в почве. Также эксперты Роскачества не нашли в яблоках патулина — токсина, который появляется на заплесневелых и гнилых фруктах, а также плесени, бактерии кишечной палочки и паразитов.

В ходе исследования самым популярным дефектом у яблок были пятна парши (болезнь яблок, выражающаяся в черных пятнах на поверхности фрукта, неопасная для человека), встречались повреждения кожи, потертости, пятнистость.

При выборе яблок эксперты Роскачества советуют обращать внимание на внешний вид фрукта. Они должны быть чистыми, целыми, крепкими на ощупь, а также без лишней влаги и признаков увядания. Кроме того, яблоки не должны быть легкими (менее 90 г) и маленькими (менее 6 см по наибольшему поперечному диаметру).

В ходе исследования специалисты изучили яблоки из супермаркетов, купленные на рынках с рук и собранные в садах дачников. Фрукты прошли проверку по 200 показателям.