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Роскачество обнаружило нарушения в 20% проверенного молока
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Роскачество обнаружило нарушения в 20% проверенного молока
Экономика, 13:19
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Роскачество обнаружило нарушения в 20% проверенного молока

Роскачество вместе с Россельхознадзором и Роспотребнадзором провели всероссийскую проверку молока, результат которой показал, что товары с нарушениями занимают 20,5% рынка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Молоко разных торговых марок проверяли по 26 критериям, в том числе на наличие в продукции антибиотиков, кишечной палочки, плесени, дрожжей, на фактическое содержание жира и сухого молока. Также фактический состав молока сравнивался с информацией, заявленной на упаковке.

В качестве объектов исследования молока жирностью 3,2% были выбраны 90 наиболее популярных производителей. Проверка проходила в семи федеральных округах.

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Специалисты обнаружили, что производители восьми брендов, таких как «Добрая буренка», «Волжаночка» и «36 копеек», использовали немолочные жиры при изготовлении молока. Производители «Народное» и «Лакомо» снижали жирность молока, чтобы увеличить объемы производства при заявленном на упаковке более высоком проценте жирности.

Также в 5 из 90 брендах было обнаружено превышение количества антибактериальных веществ. Проверка на антибиотики показала, что в молоке торговой марки «Семенишна» присутствуют превышения по антибиотикам тетрациклиновой группы, «Нарада» — по пенициллину и «Таежный Исток» — по пенициллину и левомицетину. В целом же по России количество антибиотиков в молоке не превышающих пороговых значений.

Бактерии кишечной палочки эксперты обнаружили в молоке «Белое облако», «Добрая буренка» и «Свое наше».

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Тем не менее, заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева подчеркнула, что нарушения носят единичный, а не массовый характер. В ведомстве отметили, что в 64,8% случаев продукция соответствовала всем обязательным требованиям. При этом отмечается, что 21 товар из 90 превосходит ГОСТы, в связи с чем производителей могут наградить Знаком качества. Лучшим молоком признали АО «Большееланское», «Веселая коровка», «Вятушка» и Parmalat.

В начале весны вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству до 26 марта провести проверку молочной продукции. Тогда сообщали, что данная проверка проводится в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, которая призвана «коренным образом» изменить культуру взаимодействия контрольно-надзорных органов с бизнесом.

В 2017 году помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявлял о «массовой фальсификации пищевых продуктов».

Теги: Роскачество , нарушения , молоко
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