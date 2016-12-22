«Роскачество» назвало лучшее светлое пиво

В средней ценовой категории высококачественных бренда только два, а в категории от 110 руб. за литр — девять

Фото: Артем Креминский / РИА Новости

«Роскачество» закончило исследование светлого пива на российском рынке, изучив продукцию 40 торговых марок, говорится в поступившем в РБК сообщении. Пиво исследовалось на предмет соответствия требованиям законодательства, также специалисты проводили дегустацию.

Организация признала товарами повышенного качества 11 марок. Это Amstel, «Халзан», Heineken, Stella Artois, «Три медведя», Krušovice Imperial, Bavaria, Krušovice, Faxe, Löwenbräu, Zlaty Bazant (из них Krušovice Imperial является импортным).

Под пивом понимается напиток, который произведен из 80% солода и 20% несоложеных продуктов, если солода меньше — это пивной напиток, уточняет «Роскачество». Пропорция была не соблюдена в продукции у пяти брендов: «Арсенальное», «Омское», «Горьковское», «Свердловское» и «Самара».

В организации также оценили, насколько правильно прошло брожение пива. У пяти марок (Efes, «Хамовники», «Жигули Барное» и «Сибирская корона») выявили мало уксуснокислых эфиров.

Разбавленного пива среди исследованных марок специалисты организации не нашли, также они не зафиксировали наличия консервантов. Но исследования показатели, что у пива Bud есть превышение по плесени.

Исследовалось пиво разной ценовой категории: от 67 руб. до 260 руб. за литр. В ценовой категории 67-110 руб. в «Роскачестве» назвали сделанным с высоким качеством только два бренда — Amstel и «Халзан». В более дорогой категории высококачественных напитков оказалось девять.

Отдельное исследование марок темного пива организация планирует провести в 2019 году.

Это не первое исследование пивных напитков, которое «Роскачество» провело в этом году. Перед стартом чемпионата мира по футболу организация назвала самое вкусное светлое пиво, им оказалось Amstel. За исключением одной позиции опубликованный в июне топ-5 самого вкусного пива соответствует итоговому топ-5 самого качественного.

Однако с исследованием вкуса не согласились в Союзе пивоваров. Там заявили, что материалы «Роскачества» были подготовлены с нарушениями. Критику также вызвало решение организации делить пиво на «вкусное» и «невкусное». Также пивовары указали на то, что организация допустила нарушения в процессе дегустации напитков.