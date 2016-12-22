ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,98 64,85 EUR Нал. 76,34 75,05 USD Бирж. 65,31 -0,34 EUR Бирж. 75,62 -0,39 USD ЦБ. 65,53 -0,22 EUR ЦБ. 75,92 -0,13 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6760,20 -116,00 IMOEX 2417,26 +1,18% RTSI 1165,87 +1,67% Brent 80,70 +0,46% DJIA 25804,53 +2,19% Nasdaq 7645,05 +2,88%
«Роскачество» назвало лучшее светлое пиво
Лента новостей
Facebook обвинили в сокрытии искажений при оценке времени видеорекламы 08:54, Технологии и медиа Ultra-прочность: обзор легкого ноутбука для путешествий 08:45, РБК и Lenovo Глава UFC заявил о готовности Нурмагомедова остаться в организации 08:37, Общество «Роскачество» назвало лучшее светлое пиво 08:01, Бизнес РАНХиГС зафиксировала нежелание молодежи в регионах работать вбелую 08:01, Общество Израильские ВВС атаковали сектор Газа в ответ на пуск ракеты 07:36, Политика Производством знаменитых «Ессентуков» займется единая компания 07:30, Бизнес Долг Росимущества перед бюджетом вырос в 59 раз 07:00, Экономика YouTube восстановил работу после сбоя 06:58, Технологии и медиа NYT связала подозреваемых по делу о пропаже Хашкаджи с саудовским принцем 06:44, Политика СМИ узнали о планах Канады помиловать осужденных за хранение марихуаны 06:35, Общество Паромную переправу Сахалина с материком закрыли на двое суток 06:04, Общество NBC узнал о санкциях США против компаний из России из-за работы в Сирии 05:34, Политика В работе YouTube произошел глобальный сбой 05:12, Технологии и медиа Глава МВФ отложила поездку в Саудовскую Аравию после пропажи журналиста 04:52, Политика Число жертв урагана «Майкл» в США увеличилось до 29 человек 04:35, Общество Букеровскую премию получила писательница из Северной Ирландии 04:20, Общество Администрация Мелании Трамп ответила на видео с раздеванием в Белом доме 04:04, Политика Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы 04:00, РБК и Philips Трамп назвал самую главную для себя угрозу 03:28, Политика Россия поднялась в мировом рейтинге конкурентоспособности экономик 03:13, Экономика Венесуэла отказалась использовать доллар на валютном рынке из-за санкций 03:00, Политика Суд на 3 года запретил Маску занимать пост главы совета директоров Tesla 02:28, Бизнес Иран заявил об убийстве организатора теракта на военном параде в Ахвазе 01:48, Политика Politico назвало Хизер Нойерт кандидатом в постпреды США при ООН 01:43, Политика Стало известно имя погибшего при падении Су-27 украинского летчика 01:25, Общество BMW представила кроссовер X7 и объявила его российские цены 01:14, Авто Петербургский «Лахта Центр» получил разрешение на ввод в эксплуатацию 00:59, Бизнес
«Роскачество» назвало лучшее светлое пиво
Бизнес, 08:01
0
«Роскачество» назвало лучшее светлое пиво
В средней ценовой категории высококачественных бренда только два, а в категории от 110 руб. за литр — девять
Фото: Артем Креминский / РИА Новости

«Роскачество» закончило исследование светлого пива на российском рынке, изучив продукцию 40 торговых марок, говорится в поступившем в РБК сообщении. Пиво исследовалось на предмет соответствия требованиям законодательства, также специалисты проводили дегустацию.

Организация признала товарами повышенного качества 11 марок. Это Amstel, «Халзан», Heineken, Stella Artois, «Три медведя», Krušovice Imperial, Bavaria, Krušovice, Faxe, Löwenbräu, Zlaty Bazant (из них Krušovice Imperial является импортным).

Под пивом понимается напиток, который произведен из 80% солода и 20% несоложеных продуктов, если солода меньше — это пивной напиток, уточняет «Роскачество». Пропорция была не соблюдена в продукции у пяти брендов: «Арсенальное», «Омское», «Горьковское», «Свердловское» и «Самара».

Союз пивоваров нашел «серьезные ошибки» в рейтинге самого вкусного пива
Общество

В организации также оценили, насколько правильно прошло брожение пива. У пяти марок (Efes, «Хамовники», «Жигули Барное» и «Сибирская корона») выявили мало уксуснокислых эфиров.

Разбавленного пива среди исследованных марок специалисты организации не нашли, также они не зафиксировали наличия консервантов. Но исследования показатели, что у пива Bud есть превышение по плесени.

Исследовалось пиво разной ценовой категории: от 67 руб. до 260 руб. за литр. В ценовой категории 67-110 руб. в «Роскачестве» назвали сделанным с высоким качеством только два бренда — Amstel и «Халзан». В более дорогой категории высококачественных напитков оказалось девять.

Отдельное исследование марок темного пива организация планирует провести в 2019 году.

Это не первое исследование пивных напитков, которое «Роскачество» провело в этом году. Перед стартом чемпионата мира по футболу организация назвала самое вкусное светлое пиво, им оказалось Amstel. За исключением одной позиции опубликованный в июне топ-5 самого вкусного пива соответствует итоговому топ-5 самого качественного.

Дело в солоде: почему правительство может изменить ГОСТ на пиво
Бизнес

Однако с исследованием вкуса не согласились в Союзе пивоваров. Там заявили, что материалы «Роскачества» были подготовлены с нарушениями. Критику также вызвало решение организации делить пиво на «вкусное» и «невкусное». Также пивовары указали на то, что организация допустила нарушения в процессе дегустации напитков.

В начале июля «Роскачество» сравнивало светлое Krušovice, сваренное в России и в Чехии, и обнаружило, что качество продукции почти не отличается, несмотря на разницу в цене.
Автор: Андрей Гатинский.
Теги: «Роскачество» , пиво
Главное
Долг Росимущества перед бюджетом вырос в 59 раз Экономика
Материалы по теме
В Минфине прокомментировали возможность ввода минимальной цены на пиво Общество
Власти задумались о введении минимальной цены на пиво в рознице Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter