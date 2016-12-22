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«Роскачество» определило лучшие марки творога на российском рынке
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«Роскачество» определило лучшие марки творога на российском рынке
Общество, 08:00
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«Роскачество» определило лучшие марки творога на российском рынке
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

«Роскачество» совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором оценило качество продаваемого в российских магазинах творога жирностью 9% и выявило лучшие марки этого продукта на рынке. Об этом говорится в соответствующем пресс-релизе Национальной системы мониторинга (есть у РБК).

Испытания, как указали в пресс-службе ведомства, были проведены по поручению правительства. Творог 73 торговых марок специалисты проверили по 25 показателям качества и безопасности; изучили, в частности, молоко и закваску, а также исследовали возможную фальсификацию продукта, наличие в нем плесневых грибков, дрожжей и опасных микроорганизмов.​

Лучшими марками 9-процентного творога «Роскачество» признало белгородский «Белый город», краснодарскую «Кубанскую буренку», а также кировские «Вятушку», «Вожгалы» и «Красногорский». Помимо них наиболее качественным продуктом на рынке сочли творог «Славмо» из Карелии и «Першинский» (Тюменская область). «Данные товары претендуют на государственный Знак качества, так как превосходят по качеству действующие ГОСТы», — отметили в «Роскачестве», сообщив, что ​по результатам исследований всем обязательным требованиям российских властей соответствуют 27 торговых марок из 73. Творог с нарушениями, по данным организации, занимает 34,7% рынка

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Самой массовой проблемой «стало превышения норм по микробиологическим показателям. Это, например, дрожжи, плесень, кишечная палочка или недостаток молочнокислых бактерий. Подобные результаты, как заметили в «Роскачестве», могли явиться следствием низкого качества исходного сырья, нарушения санитарного состояния производства или же несоблюдения условий хранения продукции.

Результаты проверки, как прокомментировал итоги исследования председатель правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко, показали две ключевые тенденции — снижение числа случаев обмана потребителей относительно состава продукта и «рост опасения по поводу соблюдения технологий хранения и перевозки по всей цепочки». «Большая часть нарушений может быть результатом именно невнимательного отношения к такой чувствительной категории, как творог, и это показывает, что мы совместно с логистикой и торговлей должны обратить на это внимание», — отмечает Даниленко.

Теги: «Роскачество» , творог
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