«Роскосмос» назвал даты выхода космонавтов для изучения дыры в «Союзе»

Выход российских космонавтов для изучения отверстия в «Союзе МС-09» состоится в период с 3 до 20 декабря, заявил РБК исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса», космонавт Сергей Крикалев.

По его словам, российский космонавт Олег Кононенко, который полетит к МКС, и вместе с уже находящимся на станции Сергеем Прокопьевым соберут сведения. «Данные будут собираться полностью открыто, с наличием фотографирования, с наличием видеозаписи, а расследование уже будет происходить здесь, на Земле», — пояснил Крикалев. Он добавил, что отверстие уже заделали и «последствий никаких».

На вопрос РБК, почему для сбора информации должен вылететь второй российский космонавт, Крикалев ответил, что находящиеся на МКС немецкий и американский астронавты не тренировались в российском скафандре.

Источник «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли уточнил, что выход в космос планируется совершить 10–11 декабря. «Точная дата станет известна после решения госкомиссии о возобновлении пусков ракет «Союз-ФГ», от чего зависит дата пилотируемого полета», — сказал он.

В конце августа на корабле «Союз МС-09», пристыкованном к МКС, обнаружили микротрещину, которую удалось ликвидировать благодаря заплатке из эпоксидной смолы. По данным источников «Коммерсанта», «Роскосмос» не исключал, что отверстие в корабле могли просверлить американские астронавты. Эксперты и космонавты усомнились в этой версии.

В середине сентября совет главных конструкторов по российскому сегменту МКС допустил «Союз МС-09» к продолжению полета.