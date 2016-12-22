Рогозин заявил о преднамеренном создании дыры на корабле «Союз»

Дыра в космическом корабле «Союз МС-09» возникла не из-за производственного брака, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Исполнительный директор организации заявил о преднамеренном повреждении обшивки

Комиссия, изучавшая появление отверстия в обшивке российского космического корабля, выяснила, то оно появилось преднамеренно, а не из-за производственного брака, заявил в эфире программмы «Большая игра» «Первого канала» Рогозин. При этом он не стал комментировать подробности расследования, сославшись на договоренности с NASA.

«Скажу что-то лишнее, будет дыра в отношениях», — сказал глава Роскосмоса. Он уточнил, что окончательные выводы, почему появилась дыра, установит вторая комиссия, которая будет работать в ноябре. «Давайте наберемся терпения и проведем профессиональное расследование, чтобы впредь такое не повторялось», — сказал Рогозин.

В свою очередь исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев заявил, что одной из версий появления дыры в космическом аппарате является повреждение кем-то из членов экипажа. При этом он, однако, не исключил вариант, что корабль был поврежден еще на Земле.

Отверстие в обшивке «Союз МС-09» появилось 30 августа. Дыру залили специальным герметиком, однако с тех пор комиссия пытается выяснить, как она появилась.

12 сентября Рогозин в своем Facebook заявил, что слухи о том, как появилось отверстие в обшивке, могут посеять раздор в коллективе МКС. «До завершения работы специальной комиссии «Роскосмоса» любые утверждения со ссылкой на «источники» неприемлемы», — отметил он.

До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила о том, что отверстие на корпусе космического корабля образовалось в результате преднамеренных действий американских астронавтов, которые хотели как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег.

Американский астронавт и ученый, командир МКС Эндрю Фойстел, комментируя инцидент, заявил, что американцы не причастны к повреждению «Союза».