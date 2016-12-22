Эксперты усомнились в версии о порче «Союза» американцами

Эксперты и космонавты сочли маловероятной версию о том, что дыру в «Союзе» могли преднамеренно просверлить американские астронавты. Ранее такую версию озвучила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники

Запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-09». 6 июня 2018 года (Фото: Joel Kowsky / Zuma / ТАСС)

Опрошенные РБК ученые и космонавты усомнились в том, что дыру в космическом корабле «Союз МС-09», который сейчас пристыкован к МКС, могли просверлить американские астронавты.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что в «Роскосмосе» считают версию о преднамеренных действиях американских астронавтов приоритетной. В российском ведомстве предполагают, что таким образом астронавты пытались спровоцировать досрочную отправку корабля на Землю из-за болезни одного из членов экипажа, отмечало издание. Источник добавлял, что в случае возврата миссии из-за болезни американцам придется самим платить за новый корабль.

Академик Российской академии космонавтики им. К.Э.Циолковского Александр Железняков назвал такую версию театром абсурда. «Чем дальше идет расследование, чем больше версий выдвигается, тем больше мне это все напоминает театр абсурда. Давайте реально смотреть на вещи, мы ищем не там, где надо. Давайте в нашем бардаке сначала разберемся, а не будем искать внешнего врага», — заявил РБК Железняков.

Американцы и сами могли пострадать из-за разгерметизации МКС, заметил ​вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин. «Сам себе значит должен был вырыть могилу. Просверлил, воздух ушел, ты остался без воздуха и сам погиб. Также если сверлить, то звук будет распространяться по всей МКС», — сказал Мухин.

Летчик-космонавт Александр Лазуткин (налет почти 185 суток на станции «Мир») счел изложенную газетой версию хоть и возможной, но все же маловероятной. «Во-первых, люди там нормальные работают. Сделать это отверстие возможно, в том числе незаметно, станция большая, люк хоть и прикрыт, но попасть внутрь очень просто. Из этого обычно не делают трудностей», — сказал космонавт РБК.

В то же время Лазуткин заметил, что так как «Союз МС-09» служит средством спасения, в него легко попасть, а, судя по фотографии, дырку просверлили изнутри. «Когда сверлят металл, сперва нужно сделать небольшое углубление, чтобы сверло никуда не соскакивало, иначе будет уводить по материалу. А здесь, судя по царапинам, все сделано второпях», — добавил Лазуткин.

Член отряда космонавтов Андрей Борисенко, дважды побывавший на МКС, в разговоре с РБК отметил, что ему трудно представить такую ситуацию. ​«Мне, наверное, сложно представить там экипаж корабля, членов команды, которые сидят в лодке, и один из этих членов команды начинает долбить лодку, чтобы она пошла на дно. Может быть, это сравнение не очень удачное, но другого сравнения мне пока в голову не приходит. Опираясь на опыт с теми космонавтами, c которыми я летал, кого я знаю, мне это представить сложно», — сказал он.

Собеседники РБК отметил, что в случае заболевания одного из космонавтов возможно возвращение миссии на Землю.​ «Внезапная болезнь одного из членов экипажа, которая требует вмешательства врачей на Земле, она может привести к принятию решения о досрочном возвращении», — сказал Борисенко.

В 1985 году космонавт Владимир Васютин скрыл от врачей урологическую болезнь, опасаясь исключения из отряда космонавтов, и отправился в составе миссии на станцию «Салют-7». В итоге из-за ухудшения самочувствия Васютина весь экипаж вернулся на Землю раньше срока.