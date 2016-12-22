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Рогозин ответил на сообщения о причинах появления дыры в «Союзе»
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Рогозин ответил на сообщения о причинах появления дыры в «Союзе»
Технологии и медиа, 13:38
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Рогозин ответил на сообщения о причинах появления дыры в «Союзе»
Слухи о причинах появления дыры в «Союзе» распространяют, чтобы посеять раздор в коллективе МКС, считает Рогозин. Ранее «Коммерсантъ» написал, что отверстие просверлили американские астронавты
Дмитрий Рогозин (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Слухи о причинах появления дыры в российском космическом корабле «Союз МС-09» способны посеять раздор в коллективе Международной космической станции (МКС). Об этом в своем Facebook написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Распространение домыслов и слухов вокруг происшедшего на МКС не помогает работе экспертов «Роскосмоса» и направлено на подрыв товарищеских отношений в коллективе космической станции. До завершения работы специальной комиссии «Роскосмоса» любые утверждения со ссылкой на «источники» неприемлемы», — отметил он.

«Коммерсантъ» назвал приоритетной версию порчи «Союза» американцами
Общество

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила о том, что отверстие на корпусе космического корабля образовалось в результате преднамеренных действий американских астронавтов, которые хотели как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег. По версии издания, возвращение экипажа позволило бы ему получить полноценную медицинскую помощь.

В это же время курирующий космическую отрасль вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в отрасли — системный кризис, и поручил «Роскосмосу» заняться его ликвидацией, в том числе техническим перевооружением и переходом на цифровые методы проектирования.

«Сегодняшнее состояние отрасли, те позиции, которыми мы гордились, находятся не в лучшей ситуации. Это факт. Это и аварии ракет-носителей, и аварии спутников, которые, конечно, влияют на авторитет нашей космической отрасли. Причин здесь несколько. Это действительно можно назвать системным кризисом», — сказал он журналистам, передает «Интерфакс».

По данным «Коммерсанта», отверстие в корпусе космического корабля появилось уже в космосе, когда «Союз» пристыковался к МКС. Специалисты, расследующие инцидент, пришли к выводу, что дыра образовалась не с первой попытки, поскольку вокруг нее было несколько точек, которые, как рассказал собеседник издания, появились в результате секундного касания сверла. Это свидетельствует, что на дрель не оказывалось давления, что характерно для работ в условиях невесомости, добавили источники.

Эксперты усомнились в версии о порче «Союза» американцами
Общество

Источник «Коммерсанта», близкий к работе на МКС, отметил, что на станции «Союз» стоит у модуля «Рассвет», то есть у шлюза с американской частью станции. Он не исключил, что американцы могли несанкционированно попасть на российский корабль. Другие версии случившегося, которые также рассматривались (попадание микрометеорита и производственный брак), теперь не считаются приоритетными и даже вероятными.

Командир МКС отверг причастность астронавтов NASA к дырке в «Союзе»
Технологии и медиа

Американский астронавт и ученый, командир МКС Эндрю Фойстел, комментируя инцидент, заявил, что американцы не причастны к повреждению «Союза». Опрошенные РБК исследователи и космонавты также сомневаются, что дыру в «Союзе» могли просверлить астронавты.

О том, что отверстия на российском космическом корабле появились в результате преднамеренных действий, сообщали источники и ТАСС, и «РИА Новости». Сам инцидент произошел 30 августа. В этот же день дырку залили специальным герметиком.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Дмитрий Рогозин , «Союз МС» , Юрий Борисов , авария
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