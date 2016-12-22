СМИ узнали о дате второго саммита Трампа и Ким Чен Ына

Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирована на январь 2019 года, сообщает южнокорейское издание Chosun Ilbo со ссылкой на дипломатические источники.

По словам собеседника издания, в Вашингтоне, решение было принято администрацией Трампа. «Место еще не выбрано, но вероятная дата саммита — до 10 января следующего года», — сказал источник. Отмечается, что новая встреча двух лидеров должна пройти до или после дня рождения Ким Чен Ына 8 января.

Исторический саммит США и КНДР прошел в июне в Сингапуре, тогда Трамп и Ким Чен Ын подписали декларацию о достижении мира на Корейском полуострове. В сентябре Белый дом сообщил о письме от северокорейского лидера с предложением провести новую встречу. По словам Трампа, он и Ким Чен Ын «влюбились друг в друга» после сингапурского саммита.