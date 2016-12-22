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Ким Чен Ын выразил надежду на прогресс в ходе новой встречи с Трампом‍
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Ким Чен Ын выразил надежду на прогресс в ходе новой встречи с Трампом‍
Политика, 05:50
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Ким Чен Ын выразил надежду на прогресс в ходе новой встречи с Трампом‍

Лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам визита в Пхеньян госсекретаря США Майка Помпео выразил надежду на прогресс на следующей встрече с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ходе встречи с Помпео обсуждался вопрос подготовки новой встречи с Трампом.​«Верховный лидер выразил свои желание и убежденность в том, что на втором запланированном саммите КНДР и США обязательно будет достигнут большой прогресс в решении вопросов, в которых крайне заинтересован весь мир, и в достижении цели, представленной на последних переговорах», — следует из сообщения.

В начале октября госсекретарь Майк Помпео посетил КНДР. Он должен был совершить визит в Пхеньян еще летом, но в августе президент Дональд Трамп отменил поездку, мотивировав это отсутствием прогресса в переговорах по денуклиаризации. По итогам состоявшейся встречи с Ким Чен Ыном Помпео отметил, что обе стороны делают успехи в выполнении достигнутых в Сингапуре договоренностей.

Первая и единственная на данный момент встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла в июне в Сингапуре. Тогда стороны подписали декларацию о достижении мира на Корейском полуострове. 10 сентября Ким Чен Ын предложил провести вторую встречу. В конце сентября американский лидер заявил, что второй саммит состоится в ближайшее время. Дата саммита пока не называлась.


 
Теги: Дональд Трамп , Ким Чен Ын
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