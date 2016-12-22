Трамп определился со сроками проведения новой встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что его вторая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном на высшем уровне состоится после промежуточных выборов в Конгресс, которые намечены на 6 ноября. Об этом американский лидер сообщил журналистам по прибытии в штат Айова для участия в политическом митинге.
«Это будет после промежуточных выборов. Сейчас я просто не могу уехать», — сказал Трамп, слова которого приводит Reuters.
Первая и пока единственная встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в июне этого года. Исторический саммит США — КНДР проходил в Сингапуре. По его итогам стороны подписали декларацию о достижении мира на Корейском полуострове. В сентябре стало известно, что северокорейский лидер предложил провести вторую встречу. Позднее Трамп заявил, что второй саммит состоится в ближайшее время, однако сроки его проведения не назывались.
Материал дополняется.