Трамп рассказал о «хорошей химии» между ним и Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп в программе 60 Minutes на телеканале CBS рассказал, что доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну, между двумя лидерами возникла «хорошая химия».
«Я доверяю ему, но это не значит, что я не могу ошибаться», — сказал Трамп. По словам президента, Ким Чен Ын присылал ему «прекрасные письма», после прочтения которых северокорейский лидер «полюбился» Трампу. Американский лидер отметил, что хорошо ладит с Ким Чен Ыном.
В июне в Сингапуре состоялся исторический саммит глав США и КНДР, на котором Трамп и Ким Чен Ын подписали декларацию о достижении мира на Корейском полуострове. В сентябре в Белом доме сообщили о письме от лидера КНДР с предложением провести вторую встречу с президентом США. Тогда же Трамп рассказал, что он и Ким Чен Ын «влюбились друг в друга» после встречи в Сингапуре.
В октябре Трамп объявил, что следующий саммит с Ким Чен Ыном пройдет после промежуточных выборов в Конгресс США 9 ноября. В свою очередь, северокорейский лидер отметил, что рассчитывает на прогресс в решении ряда двусторонних вопросов по итогам новой встречи с Трампом.