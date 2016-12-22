В Белом доме сообщили о письме Ким Чен Ына к Трампу с просьбой о встрече

Президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына с просьбой провести новую встречу. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Reuters.
По ее словам, это было «очень теплое, очень позитивное письмо». Сандерс отметила, что в Белом доме готовы организовать вторую встречу Трампа и Ким Чен Ына и уже занимаются этим вопросом. Пресс-секретарь подчеркнула, что послание северокорейского лидера демонстрирует «постоянное стремление сосредоточиться на денуклеаризации [Корейского] полуострова».
Сандерс добавила, что на параде 9 сентября в Пхеньяне в честь 70-летней годовщины основания КНДР не были показаны межконтинентальные баллистические ракеты, назвав это «признаком доброй воли».
Первый в истории саммит лидеров США и КНДР прошел в июне 2018 года в Сингапуре. На встрече Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение о достижении мира на Корейском полуострове.
Трамп 7 сентября заявлял, что доволен решением северокорейского лидера провести денуклеаризацию до конца первого президентского срока, призвав Ким Чен Ына «не торопиться». В свою очередь, лидер КНДР отмечал, что планирует прекратить враждовать с США до 2021 года.