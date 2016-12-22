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Трамп сравнил отношения с Ким Чен Ыном с влюбленностью
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Трамп сравнил отношения с Ким Чен Ыном с влюбленностью
Политика, 05:03
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Трамп сравнил отношения с Ким Чен Ыном с влюбленностью

Президент США Дональд Трамп заявил, что он и лидер КНДР Ким Чен Ын «влюбились друг в друга» после встречи в Сингапуре. Об это он заявил, выступая перед своим сторонниками в штате Западная Вирджинии, передает CNN.

«Я был жесток, и он тоже. Мы двигались то вперед, то назад, а потом мы влюбились. Он писал мне красивые письма, и это были отличные письма», — заявил Трамп. Он отметил, что вскоре после его заявления, СМИ скажут, что это его заявление «анти-президентское».

«Трамп сказал они влюбились, как ужасно», — передразнил прессу американский лидер. Он также опроверг, что перестал заниматься вопросами перевозки из КНДР останков американских солдат и освобождением заключенных. «Я ничего не оставил», — подчеркнул американский президент.

В сентябре южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин заявил, что Ким Чен Ын передал ему послание для Трампа. Он отметил, что планировал отдать письмо президенту США во время саммита Генеральной Ассамблее ООН. Во вторник, 25 сентября, агентству Kyodo со ссылкой на сотрудника администрации южнокорейского президента сообщило, что Мун Чжэ Ин отдал письмо Ким Чен Ына американскому президенту. Что именно сказано в письме, не сообщается.

В начале сентября в Белом Доме заявили, что получили «теплое и очень позитивное» послание от лидера КНДР. Кроме того, сам Трамп заявил, что планирует «в скором времени» встретиться с Ким Чен Ыном, однако дату он не уточнил. Первый в истории саммит лидеров КНДР и США произошел в июне в Сингапуре. На нем стороны условились взять курс на денуклеризацию Корейского полуострова.

Теги: Дональд Трамп , Ким Чен Ын , КНДР
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