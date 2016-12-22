Госдеп опроверг данные о прослушке Помпео записи убийства журналиста WP
Политика, 05:48
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Госдеп опроверг данные о прослушке Помпео записи убийства журналиста WP
Государственный секретарь США Майк Помпео не слушал аудиозапись, которая была сделана во время расправы над журналистом издания The Washington Post Джамалем Хашукджи, предположительно произошедшей в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, передает ABC News.
Ранее телеканал опубликовал информацию, ссылаясь на высокопоставленный турецкий источник, о том, что Майк Помпео получил 8-минутную запись, на которой слышно, как Хашукджи погибает в результате удушения.
В свою очередь официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт опровергла эту информацию.