Госдеп опроверг данные о прослушке Помпео записи убийства журналиста WP

Государственный секретарь США Майк Помпео не слушал аудиозапись, которая была сделана во время расправы над журналистом издания The Washington Post Джамалем Хашукджи, предположительно произошедшей в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, передает ABC News.

Ранее телеканал опубликовал информацию, ссылаясь на высокопоставленный турецкий источник, о том, что Майк Помпео получил 8-минутную запись, на которой ​слышно, как Хашукджи погибает в результате удушения.

В свою очередь официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт опровергла эту информацию.