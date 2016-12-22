Полиция в лесу близ Стамбула начала поиски останков убитого журналиста WP

Правоохранительные органы Турции обыскивают лесные массивы возле Стамбула в поисках останков убитого журналиста Джамаля Хашкаджи, работавшего в газете The Washington Post. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

По их словам, расследование привело к ряду предположений о том, что останки журналиста могут находиться в городе Ялова (в 90 км от Стамбула) и лесу Белград, который расположен в пригороде турецкой столицы. В настоящее время полицейские прочесывают эти места.

Кроме того, как отмечает агентство, следователям удалось собрать большое количество образцов ДНК в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, где предположительно был убит Хашкаджи. Эти образцы будут тщательно изучены экспертами для нахождения совпадений с ДНК журналиста.

Журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября, после того как зашел в саудовское консульство в Стамбуле. Туда он прибыл для получения документов, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. Невеста журналиста в день исчезновения прождала его у входа в здание в течение пяти часов, после этого сотрудники дипмиссии сказали ей, что тот уже ушел.