ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,36 65,06 EUR Нал. 76,74 75,43 USD Бирж. 65,65 -0,47 EUR Бирж. 76,00 -0,42 USD ЦБ. 65,75 -0,22 EUR ЦБ. 76,05 -0,45 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6714,00 +395,40 IMOEX 2389,05 -0,58% RTSI 1146,72 +0,47% Brent 80,33 +0,14% DJIA 25250,55 -0,35% Nasdaq 7430,74 -0,89%
CEO Google отказалась от поездки в Эр-Рияд из-за исчезновения журналиста
Лента новостей
«Кризиса нет»: как бизнес Андрея Кривенко растет несмотря ни на что 02:52, Свое дело Болгария отказалась от участия в «Евровидении» для экономии госсредств 02:29, Общество Трамп заявил о сомнениях в сообщении CNN по пропавшему журналисту 01:58, Политика РПЦ назвала наказания за молитвы в храмах Константинопольской патриархии 01:42, Политика Умер сооснователь Microsoft Пол Аллен 01:16, Общество Нетаньяху заявил о возможности признания Австралией столицы Израиля 01:08, Политика В ЕС не исключили провал переговоров с Великобританией о Brexit 00:41, Политика Сборная Англии выиграла у Испании в матче Лиги наций 00:33, Спорт Климкин назвал РПЦ «раскольниками» из-за ситуации с Константинополем 00:32, Политика Минюст начал работу над законопроектом об УДО для беременных женщин 00:08, Общество Спрос на жилье бизнес-класса в Москве вырос на 18% 00:00, Бизнес Аудитория киберспорта в России превысила 10 млн человек 00:00, Технологии и медиа Минфин доверился Bloomberg при расчете дивидендов госкомпаний 00:00, Экономика Помпео посетит Турцию после Саудовской Аравии из-за пропавшего журналиста 15 окт, 23:55, Политика CNN узнал о планах Эр-Рияда признаться в смерти журналиста на допросе 15 окт, 23:48, Политика Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 15 окт, 23:45, РБК и Schneider Electric В РПЦ заявили о «самоликвидации» Константинополя как центра православия 15 окт, 23:31, Общество Украинская церковь обвинила РПЦ в повторении политики Кремля 15 окт, 23:10, Политика Кремль рассказал о приглашении Ким Чен Ына в Россию 15 окт, 23:01, Политика Российские военные рассказали о похищении 700 человек боевиками в Сирии 15 окт, 22:52, Политика В РПЦ заявили о поддержке Минском разрыва отношений с Константинополем 15 окт, 22:42, Общество Константинополь отлучили от РПЦ: что означает церковный раскол 15 окт, 22:31, Политика Дедлайн: как воспринимают время в разных культурах 15 окт, 22:22, РБК и Инвитро Улицкая назвала несправедливым запрет на въезд в Азербайджан 15 окт, 22:22, Политика Белоусов предложил создать единого импортера лекарств 15 окт, 22:17, Общество Козак поддержал Чубайса в вопросе развития «зеленой» энергетики 15 окт, 22:07, Экономика Лечение интернетом: что не так с продажей лекарств в Сети 15 окт, 21:48, Бизнес Лига наций по футболу. Испания — Англия. Онлайн 15 окт, 21:45, Спорт
CEO Google отказалась от поездки в Эр-Рияд из-за исчезновения журналиста
Политика, 03:09
0
CEO Google отказалась от поездки в Эр-Рияд из-за исчезновения журналиста

Старший вице-президент Google и генеральный директор Google Cloud Диана Грин отказалась ехать на инвестиционную конференцию в Эр-Рияд из-за пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает Reuters.

Накануне председатель совета директоров Ford Motor Company Билл Форд и глава JPMorgan Chase Джеймс Даймон отметили поездку на конференцию «Давос в пустыне». Из-за исчезновения журналиста от участия в саммите также отказались компании Uber, Viacom и AOL. Помимо компаний, мероприятие отказались освещать такие издания, как CNN, The Financial Times, The New York Times, CNBC и Bloomberg.

Ранее телеканал BBC News сообщал, что Великобритания и США могут бойкотировать конференцию в Эр-Рияде из-за пропавшего саудовского журналиста. По данным источников, от участия могут отказаться министр финансов США Стивен Мнучин и министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс.

Журналист The Washington Post Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Он выступал с критикой властей королевства. Советник президента Турции Ясин Актай заявил, что «скорее всего» к пропаже и возможному убийству журналиста причастны 15 граждан Саудовской Аравии.

Телеканал CNN узнал у источников, что официальные лица королевства готовятся признать смерть Хашкаджи, но заявить о том, что он случайно умер во время допроса. При этом Эр-Рияд намерен рассказать о планах похитить и тайно вывезти журналиста из страны.

Теги: Google , журналист , Саудовская Аравия
Главное
Умер сооснователь Microsoft Пол Аллен Общество
Материалы по теме
CNN узнал о планах Эр-Рияда признаться в смерти журналиста на допросе Политика
Трамп заявил о сомнениях в сообщении CNN по пропавшему журналисту Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter