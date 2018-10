CEO Google отказалась от поездки в Эр-Рияд из-за исчезновения журналиста

Старший вице-президент Google и генеральный директор Google Cloud Диана Грин отказалась ехать на инвестиционную конференцию в Эр-Рияд из-за пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает Reuters.

Накануне председатель совета директоров Ford Motor Company Билл Форд и глава JPMorgan Chase Джеймс Даймон отметили поездку на конференцию «Давос в пустыне». Из-за исчезновения журналиста от участия в саммите также отказались компании Uber, Viacom и AOL. Помимо компаний, мероприятие отказались освещать такие издания, как CNN, The Financial Times, The New York Times, CNBC и Bloomberg.

Ранее телеканал BBC News сообщал, что Великобритания и США могут бойкотировать конференцию в Эр-Рияде из-за пропавшего саудовского журналиста. По данным источников, от участия могут отказаться министр финансов США Стивен Мнучин и министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс.

Журналист The Washington Post Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Он выступал с критикой властей королевства. Советник президента Турции Ясин Актай заявил, что «скорее всего» к пропаже и возможному убийству журналиста причастны 15 граждан Саудовской Аравии.

Телеканал CNN узнал у источников, что официальные лица королевства готовятся признать смерть Хашкаджи, но заявить о том, что он случайно умер во время допроса. При этом Эр-Рияд намерен рассказать о планах похитить и тайно вывезти журналиста из страны.