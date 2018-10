Глава МВФ отложила поездку в Саудовскую Аравию после пропажи журналиста

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард отложила запланированную ранее поезду на инвестиционную конференцию в Саудовскую Аравию, передает Reuters со ссылкой на заявление официального представителя МВФ.

В МВФ не объяснили, почему было принято такое решение. На прошлой неделе во время пресс-конференции в Индонезии Лагард сказала, что ее «ужасают» сообщения об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, пропавшего после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Однако, тогда глава МВФ заявила, что не будет менять своих планов, относительно поездки в Эр-Рияд.

Ранее от визита на конференцию отказалась старший вице-президент Google и гендиректор Google Cloud Диана Грин, председатель совета директоров Ford Motor Company Билл Форд, а также глава JPMorgan Chase Джеймс Даймон. Кроме того, в мероприятии не будут принимать участие компании Uber, Viacom и AOL, а освещать конференцию оказались CNN, The Financial Times, The New York Times, CNBC и Bloomberg.

Журналист The Washington Post пропал 2 октября. Власти Турции заявили, что к его исчезновению и возможному убийству причастны 15 граждан Саудовской Аравии. По данным телеканала CNBC, в Эр-Рияде готовятся признать его смерть, но планируют сказать, что это произошло случайно.