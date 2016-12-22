СМИ узнали об уликах убийства журналиста в дипмиссии Эр-Рияда в Стамбуле

Полиция Турции в ходе обыска в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле нашла доказательства того, что пропавший 2 октября саудовский журналист Джамаль Хашкаджи был убит в здании дипмиссии, узнало AP

Фото: Murad Sezer / Reuters

Турецкая полиция в ходе обысков в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле обнаружила улики, которые указывают на то, что пропавший саудовский журналист Джамаль Хашкаджи был убит в здании дипмиссии. Об этом сообщает агентство Associated Press cо ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника, который пожелал сохранить анонимность.

Собеседник не предоставил подробностей найденных доказательств и самого инцидента.

Ранее турецкие правоохранители провели осмотр здания дипмиссии, он продлился более девяти часов. Специалисты брали пробы грунта во дворе генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле и с помощью ультрафиолетового излучения искали следы крови внутри здания. Турецкий телеканал NTV уточняет, что во вторник, 16 октября, полиция будет обыскивать резиденцию генконсульства и принадлежащие ему транспортные средства.

Джамаль Хашкаджи, обозреватель американской The Washington Post, неоднократно выступавший с критикой саудовских властей, пропал 2 октября, после того как побывал в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. После своего визита он не выходил на связь. В день исчезновения у здания консульства Хашкаджи ждала его невеста. Она сидела у входа в здание в течение пяти часов, после чего сотрудники дипмиссии сказали ей, что журналист уже ушел.

Власти Саудовской Аравии утверждают, что журналист пропал уже после того, как покинул здание консульства, саудовские дипломаты сотрудничают с турецкими властями по расследованию инцидента. Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что Эр-Рияд неубедителен в своей позиции и должен доказать свою непричастность.

По информации источников CNN, официальные лица королевства готовятся к тому, чтобы признать смерть Хашкаджи. При этом, утверждают собеседники, они будут настаивать на том, что журналист случайно умер во время допроса.​