ФИДЕ ограничила пребывание на посту президента организации двумя сроками

Генассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) решила ограничить пребывание на посту президента организации двумя сроками. Об этом сообщается на сайте ФИДЕ.
В начале октября президентом ФИДЕ стал бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович. Президент России Владимир Путин поздравил его с избранием и выразил надежду, что назначение Дворковича поспособствует очистке шахмат «от любых попыток политизации».
С 1995 по 2018 год организацию возглавлял бывший глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов. Его отстранили от должности за нарушение этики в июле. В ФИДЕ считают, что Илюмжинов дискредитировал членов ее совета, выступал с ложными и провокационными заявлениями.
Кроме того, его обвинили в отказе уйти в отставку после того, как счета ФИДЕ были заблокированы из-за того, что Илюмжинов попал под санкции США.