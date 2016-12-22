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Путин поздравил нового главу ФИДЕ Дворковича с избранием
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Путин поздравил нового главу ФИДЕ Дворковича с избранием
Общество, 20:14
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Путин поздравил нового главу ФИДЕ Дворковича с избранием

Президент Владимир Путин поздравил по телефону бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича с избранием на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE), сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент выразил надежду, что избрание Аркадия Дворковича на этот пост послужит на благо шахмат и будет способствовать тому, что шахматы будут очищены от любых попыток политизации и останутся чистым от политики видом спорта», — следует из сообщения пресс-службы.

Шахматы после Илюмжинова: с какими проблемами столкнется Дворкович в ФИДЕ
Общество

Ранее сообщалось, что новым президентом Международной шахматной федерации стал бывший вице-премьер Аркадий Дворкович. Его конкурентом был вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос. За Дворковича проголосовали шахматные федерации 103 стран, за Макропулоса — 78 стран. В канун голосования претенденты на пост президента ФИДЕ обвинили друг друга в коррупции.

С 1995 по 2018 год ФИДЕ возглавлял находящийся в санкционных списках США экс-глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов. В июле его отстранили от должности за нарушение этики: ФИДЕ вменила ему деятельность, несовместимую с его должностью и игнорирование решений президентского совета ФИДЕ. Наконец. шахматная федерация обвинила Илюмжинова в дискредитации членов совета, ложных или провокационных заявлениях и отказе уйти в отставку после закрытия банковских счетов ФИДЕ. Они были заблокированы в мае 2018 года из-за того, что ее президент с 2015 года находится под американскими санкциями.

Теги: Владимир Путин , ФИДЕ , Аркадий Дворкович , шахматы
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