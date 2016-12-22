Умерла еще одна пострадавшая после стрельбы в керченском колледже

Число погибших при взрыве и стрельбе в колледже в Керчи выросло до 21. В больницах остаются 43 пострадавших. В число погибших входит и предполагаемый убийца — студент Владислав Росляков, который покончил с собой

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

В больнице умерла девушка, пострадавшая после стрельбы в керченском колледже. Таким образом, число погибших увеличилось до 21. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя медицинских служб. Смерть пострадавшей РБК подтвердила уполномоченная по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева.

«Скончалась девушка. Таким образом, погибших стало 21», — приводит ТАСС слова собеседника . «По количеству погибших — да, действительно. Я подтверждаю», — сказала РБК Клюева. И добавила, что в республику приехала детский омбудсмен Анна Кузнецова, вместе они займутся изучением вопросов о Рослякове и его семье.

В больницах остаются 43 человека, у большинства пострадавших минно-взрывные ранения. Утром в четверг, 18 октября, главврач Керченской городской больницы №1 Марат Еникеев говорил агентству, что в реанимации находятся десять тяжелораненых.

Ранее власти Крыма опубликовали официальный список погибших в колледже, в нем 19 фамилий — 14 студентов и пять работников учебного заведения.

18-летний Владислав Росляков учился на четвертом курсе Керченского политехнического колледжа, за четыре года не отличался агрессией, не имел приводов в полицию, получал стипендию, говорил глава Крыма Сергей Аксенов. В среду, 17 октября, Росляков, взяв с собой недавно купленное ружье, расстрелял учеников и преподавателей в колледже. Перед тем как начать стрельбу, он оставил в столовой рюкзак со взрывным устройством, которое потом сдетонировало. Нападавший совершил самоубийство.

Следователи назначили Рослякову посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Сотрудники СКР провели обыски дома у родственников подозреваемого и в съемной квартире, где он жил с матерью. «Допрошен директор колледжа», — отметили в СК.