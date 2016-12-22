ГИБДД объявила о проверках пассажирских перевозок после ДТП с автобусами

Сотрудники ГИБДД проведут после ДТП в Чувашии и под Тверью проверки по всей стране для выявления нарушений, которые допускают водители и владельцы междугородных автобусов. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным ГИБДД, за прошедшие девять месяцев в ДТП с участием автобусов погибли более 600 человек и ранены более 13 тыс. человек.

«Наибольшая тяжесть последствий фиксируется на маршрутах перевозок пассажиров автобусами в межрегиональном и междугородном сообщении, особенно на скоростных участках дорог, где происходит большинство резонансных дорожно-транспортных происшествий», — отмечается в сообщении.

Сотрудники ГИБДД уточнят маршруты движения автобусов, начальные, промежуточные и конечные пункты, после чего проведут рейдовые мероприятия по профилактике и пресечению нарушений. Автоинспекторы проверят законность деятельности перевозчиков, согласованность маршрутов, наличие мест организованной стоянки автобусов и условий для предрейсовой технической проверки автобусов и медицинского осмотра водителей. Помимо этого, вместе с медработником планируется проверка водителей межрегиональных и междугородных автобусов в вечернее и ночное время для определения состояния здоровья.