ГИБДД объявила о проверках пассажирских перевозок после ДТП с автобусами

Сотрудники ГИБДД проведут после ДТП в Чувашии и под Тверью проверки по всей стране для выявления нарушений, которые допускают водители и владельцы междугородных автобусов. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным ГИБДД, за прошедшие девять месяцев в ДТП с участием автобусов погибли более 600 человек и ранены более 13 тыс. человек.
«Наибольшая тяжесть последствий фиксируется на маршрутах перевозок пассажиров автобусами в межрегиональном и междугородном сообщении, особенно на скоростных участках дорог, где происходит большинство резонансных дорожно-транспортных происшествий», — отмечается в сообщении.
Сотрудники ГИБДД уточнят маршруты движения автобусов, начальные, промежуточные и конечные пункты, после чего проведут рейдовые мероприятия по профилактике и пресечению нарушений. Автоинспекторы проверят законность деятельности перевозчиков, согласованность маршрутов, наличие мест организованной стоянки автобусов и условий для предрейсовой технической проверки автобусов и медицинского осмотра водителей. Помимо этого, вместе с медработником планируется проверка водителей межрегиональных и междугородных автобусов в вечернее и ночное время для определения состояния здоровья.
11 октября в Чебоксарском районе Чувашии в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и самосвала погибли 11 человек, ранены восемь. По факту аварии было заведено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Позднее было возбуждено еще одно дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).
Утром 5 октября близ населенного пункта Некрасово в Тверской области произошло столкновение автобуса и маршрутки, в результате которого погибли 13 человек. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания не отвечающих требованиям безопасности услуг.