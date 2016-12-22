Порошенко решил передать Константинополю Андреевскую церковь в Киеве

Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко сообщила, что глава государства планирует внести законопроект о передаче Константинопольскому патриархату в постоянное пользование Андреевской церкви в Киеве. Об этом сообщает телеканал NewsOne.
«На днях будет зарегистрирован законопроект, которым президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху как символический жест, что в святое андреевское время крестил Украину. Это будет символический жест единения с матерью-церковью», — приводит издание ее слова. По словам Луценко, президент Украины поддерживает скорейшее получение страной томоса на автокефалию.
Андреевская церковь построена в 1754 году. Храм входит в состав Национального заповедника «София Киевская».
11 октября синод Константинопольского патриархата подтвердил намерение предоставить автокефалию украинской церкви, а также установил каноническое общение с двумя украинскими церквями — Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ). Кроме того, он отменил действие документа конца XVII века, который предоставляет Московскому патриархату юрисдикцию над Киевской митрополией.
После этого Порошенко заявил, что государство с уважением отнесется к выбору тех церквей, которые захотят остаться в единстве с Русской православной церковью, после получения автокефалии.
15 октября священный синод Русской православной церкви (РПЦ) на заседании в Минске разорвал отношения с Константинопольским патриархатом.