В Карелии 13 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом

В Сортавальском районе Карелии экскурсионный автобус съехал в кювет, в результате чего пострадали 13 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района.

«В больнице их всех проверили. Два человека из 20 госпитализированы, одиннадцати назначено амбулаторное лечение. Автобус из Санкт-Петербурга», — сказал представитель ЕДДС.

Как рассказали агентству в региональном управлении ГИБДД, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter ехал из горного парка «Рускеала». Он съехал в кювет из-за тумана. При этом водитель был трезв, все документы у него были также в порядке.

В Сортавальской центральной районной больнице ТАСС уточнили, что двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, а остальные одиннадцать — в удовлетворительном.

11 октября в Чувашии на 647-м км федеральной автодороги М-7 «Волга» произошло ДТП. Самосвал выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским микроавтобусом. В результате погибли одиннадцать человек.

По факту аварии возбудили уголовные дела по по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Суд в Чебоксарах на два месяца арестовал водителя самосвала.