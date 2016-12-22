Следователи возбудили еще одно дело после ДТП в Чувашии

Следователи возбудили уголовное дело после аварии с участием микроавтобуса в Чувашии, жертвами которого стали 11 человек. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону.
Дело заведено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Проводятся необходимые следственные действия, назначены необходимые экспертизы. Ранее по факту аварии было возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Микроавтобус Fiat и самосвал столкнулись вечером 11 октября в Чебоксарском районе республики на 67-м км автодороги М-7 «Волга». По предварительным данным, виновником аварии был водитель грузовика, выехавший на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли 11 человек, еще восемь пострадали. Водитель грузовика задержан.
12 октября в республике объявлен днем траура. Глава региона Михаил Игнатьев поручил выделить средства для оказания помощи семьям погибших и пострадавшим.