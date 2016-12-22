В Чувашии уточнили число погибших в ДТП с грузовиком и микроавтобусом

В Чебоксарском районе Чувашии в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и самосвала погибли 11 человек. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные Всероссийского центра медицины катастроф «Защита».
Ранее сообщалось о 12 жертвах автокатастрофы.
По данным управления министерства, ДТП произошло 11 октября в 19:00 (совпадает с московским) на 647-м км федеральной автодороги М-7 «Волга». По предварительным данным МВД по Чувашии, виновником аварии стал водитель грузовика Mercedes, который выехал на полосу встречного движения.
«В результате ДТП скончались 11 пассажиров микроавтобуса, ранены восемь человек, в том числе оба водителя и шесть пассажиров Fiat, одному пассажиру оказана разовая медицинская помощь», — говорится в сообщении регионального МВД.
Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов уточнил, что три человека находятся в реанимационном отделении, трое получили травмы средней степени тяжести, еще трех человек после осмотра медработниками перевели на амбулаторное лечение.
В полиции отметили, что водитель самосвала в настоящий момент задержан. По факту аварии было заведено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
В Чувашии указом главы региона 12 октября был объявлен днем траура. Глава региона Михаил Игнатьев поручил оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим и выделить финансовые средства для оказания помощи семьям погибших и пострадавшим.