В США подтвердили гибель американца при падении Су-27 на Украине

Губернатор Калифорнии Джерри Браун подтвердил, что в результате падения истребителя Су-27 на Украине погиб американский летчик. Об этом сообщается на сайте чиновника.

В заявлении говорится, что в авиакатастрофе погиб подполковник Сет «Джетро» Неринг, который «храбро отдал жизнь, защищая государство и нацию».​

В сообщении отмечается, что 44-летний пилот, родившийся в городе Фресно, штат Калифорния, был отправлен на Украину для участия в совместных учениях «Чистое небо — 2018», которые проходят на украинской территории.

Истребитель Су-27 потерпел крушение 16 октября в Житомирской области. В результате инцидента погибли два пилота. Изначально в украинском Генштабе заявили, что один из погибших — американский военный, но позже эту информацию удалили с сайта военного ведомства. В ВВС США подтвердили, что американский военный «участвовал в этом инциденте», но не уточнили, погиб ли он.