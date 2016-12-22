Стало известно имя погибшего при крушении Су-27 на Украине

В результате крушения истребителя Су-27 в Житомирской области погиб замкомандира по авиации Воздушного командования «Восток» Иван Петренко, рассказал «Громадьске» Олег Струцинский, командир «Востока».
«Это подготовленный пилот, маловероятно, что это могла быть ошибка пилота», -сказал Струцинский. Он добавил, что самолеты проверяли перед вылетом и истребитель с технической неисправностью не мог быть допущен до полета.
Струцинский отметил, что пока не может говорить о причинах катастрофы, поскольку ему известно только о том, что по словам очевидцев самолет летел на низкой высоте.
В то же время коллеги погибшего Петренко высоко отозвались о его подготовке и отметили, что «таких пилотов может осталось 40-50 на всю Украину», передает «Громадьске». По данным телеканала, пилот участвовал в боевых действиях в Донбассе.
Накануне, 16 октября, в Минобороны Украины рассказали, что Су-27 потерпел крушение в Житомирской области, в результате чего погибли два пилота. Изначально в украинском Генштабе заявили, что один из погибших — американский военный, но позже эту информацию удалили с сайта военного ведомства. В ВВС США подтвердили, что американский военный «участвовал в этом инциденте», но не уточнили, погиб ли он.
В региональном управлении украинской полиции сообщили УНН, что журналистов не пускают на место крушения истребителя, поскольку на его борту могли быть боеприпасы.