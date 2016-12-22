США ответили на данные о гибели американца при крушении Су-27 на Украине

Американский военнослужащий стал участником инцидента с истребителем Су-27, который потерпел крушение в Винницкой области на Украине. Об этом говорится в сообщении Военно-воздушных сил США.
«Мы видели сообщения о несчастном случае с военным США и можем подтвердить, что военный США участвовал в этом инциденте. В настоящее время инцидент находится в стадии расследования, мы будем продолжать предоставлять дополнительную информацию по мере ее появления», — следует из сообщения американских вооруженных сил.
При этом в сообщении не уточняется, что случилось с американцем, ранен он или погиб.
Украинский истребитель, принимавший участие в совместных с НАТО учениях «Чистое небо 2018», потерпел крушение в Винницкой области. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), жертвами происшествия стали два пилота. Изначально в сообщении ведомства говорилось о том, что погиб украинский и американский военные, однако позже Генштаб скрыл информацию о национальности пилотов.