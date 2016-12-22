На Украине разбился истребитель Су-27

По данным Минобороны Украины, самолет потерпел крушение во время учебно-боевого полета

Су-27 (Фото: Ukraine Aviation Museum / Facebook)

На Украине, неподалеку от города Бердичев, потерпел крушение истребитель Су-27УБ. Как сообщает Минобороны Украины, самолет, принадлежащий ВВС Вооруженных сил страны, рухнул во время учебно-боевого полета.

В настоящее время украинские военные ведут поисково-спасательную операцию, о судьбе экипажа потерпевшего крушение самолета ничего не сообщается.

Су-27УБ — двухместная модификация всепогодного истребителя четвертого поколения Су-27, разработанного ОКБ Сухого. Первый полет Су-27УБ состоялся в 1985 году, с тех пор самолет используется для обучения и переподготовки пилотов. При этом машина сохраняет боевые возможности серийного Су-27 и может нести авиабомбы и ракеты «воздух — воздух», а кроме того вооружена скорострельной пушкой.

С 8 по 19 октября на Украине проходят масштабные военные учения «Чистое небо-2018» (Clear Sky 2018), в которых принимают участие военные из США, Румынии, Польши, Бельгии, Дании, Великобритании, Нидерландов, Греции и Эстонии.

13 октября Военное телевидение Украины сообшило, что в ходе учений состоялся учебный воздушный бой, в ходе которого истребители Су-27 украинских ВВС победили F-15 Национальной гвардии США.