ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,36 64,69 EUR Нал. 76,47 74,74 USD Бирж. 65,39 +0,08 EUR Бирж. 75,33 -0,29 USD ЦБ. 65,40 -0,13 EUR ЦБ. 75,65 -0,27 EUR/USD 1,15 -0,01 BTC/USD Бирж. 6741,90 +40,80 IMOEX 2411,42 -0,24% RTSI 1162,79 -0,26% Brent 79,76 -1,16% DJIA 25762,21 -0,16% Nasdaq 7643,15 -0,02%
Опубликовано видео последнего взлета разбившегося на Украине Су-27
Лента новостей
Москвичу дали три года за контрабанду запчастей истребителей на Украину 19:54, Общество Меркель выразила соболезнования в связи с трагедией в Керчи 19:54, Общество Реальные доходы россиян ускорили падение 19:50, Экономика Детский омбудсмен Крыма опровергла лицензию на оружие у студента из Керчи 19:48, Общество Порошенко выразил соболезнования потерявшим детей в Керчи украинцам 19:47, Политика Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 19:40, РБК и FW Raiffeisen Путин обсудил с президентом Египта полное восстановление авиасообщения 19:28, Политика Путин и президент Египта проехались на автомобилях Aurus 19:21, Общество Футболист «Челси» попал в Книгу рекордов Гиннесса 19:14, Спорт СК проверит наличие влияния на устроившего стрельбу в Керчи студента 19:12, Общество 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 19:09, РБК и Volkswagen В США замедлилось строительство домов: что это означает для экономики 19:08, Quote «Ростелеком» внедрит квантовые технологии для передачи данных 19:06, Технологии и медиа МИД Эквадора рассекретил документы о предоставлении гражданства Ассанжу 18:54, Политика В вещах подозреваемого в стрельбе обнаружили второе взрывное устройство 18:52, Общество В Киеве допустили проведение объединяющего церкви собора до конца года 18:50, Политика Производители бензина в сентябре подняли цены сразу на 10% 18:47, Экономика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 18:43, РБК и Сбербанк Опубликовано видео последнего взлета разбившегося на Украине Су-27 18:42, Общество Суд до 3 апреля продлил арест режиссеру Серебренникову 18:41, Общество В Сочи задержали вице-мэра города и его предшественника 18:32, Политика Усэйн Болт отклонил предложение мальтийского футбольного клуба 18:28, Спорт Порошенко внес в Раду проект передачи Андреевской церкви Константинополю 18:25, Общество Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 18:12, РБК и Philips ФАС предложила не повышать акцизы из-за угрозы роста цен на бензин 18:06, Экономика У криптобиржи Poloniex проблемы: почему биткоин подешевел 17:52, Крипто Бизнесмен Шахид Хан отказался от покупки стадиона «Уэмбли» за £1 млрд 17:46, Бизнес Алексей Кашаев — РБК: «Компании, не внедряющие инновации, уйдут с рынка» 17:43, РБК и Schneider Electric
Опубликовано видео последнего взлета разбившегося на Украине Су-27
Общество, 18:42
0
Опубликовано видео последнего взлета разбившегося на Украине Су-27
Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал видео, на котором запечатлена подготовка к полету пилотов разбившегося истребителя Су-27УБ, а также его последний взлет
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Facebook

Видео с кадрами подготовки к последнему взлету самолета Су-27, разбившегося 16 октября на Украине, опубликовано на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

«17 октября на военном аэродроме Староконстантинов участники многонациональных учений «Чистое небо-2018» почтили память погибших пилотов самолета Су-27УБ, потерпевшего катастрофу в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета», — говорится в сообщении Генштаба.

На видео видно, как пилоты Су-27УБ готовятся к выполнению полета. Также показан взлет истребителя, а в конце видео — заставка в память о летчике Иване Петренко. Указания на имя второго пилота, погибшего при крушении самолета, видео не содержит.

Истребитель Су-27УБ потерпел крушение 16 октября неподалеку от города Бердичев. По данным очевидцев, самолет стал терять высоту и ​пилоты увели его от жилых домов. Жертв среди местных жителей нет.

По данным Генштаба, жертвами происшествия стали два пилота. В сообщении ведомства говорилось, что погибли украинский и американский военные.

Су-27УБ — двухместная модификация всепогодного истребителя четвертого поколения Су-27, разработанного ОКБ Сухого.

Появилось видео с места крушения украинского Су-27
Общество

Самолет используется для обучения и переподготовки пилотов. При этом машина сохраняет боевые возможности серийного Су-27 и может нести авиабомбы и ракеты «воздух — воздух», а кроме того, вооружена скорострельной пушкой.

Учения «Чистое небо-2018» проходят на Украине с 8 по 19 октября. В них принимают участие военные из США, Румынии, Польши, Бельгии, Дании, Великобритании, Нидерландов, Греции и Эстонии.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Су-27
Главное
В вещах подозреваемого в стрельбе обнаружили второе взрывное устройство Общество
Материалы по теме
Эксперт рассказал о не ремонтировавшемся в течение многих лет Су-27 Общество
Стало известно имя погибшего при падении Су-27 украинского летчика Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter