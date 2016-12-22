Опубликовано видео последнего взлета разбившегося на Украине Су-27

Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал видео, на котором запечатлена подготовка к полету пилотов разбившегося истребителя Су-27УБ, а также его последний взлет

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Facebook

Видео с кадрами подготовки к последнему взлету самолета Су-27, разбившегося 16 октября на Украине, опубликовано на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

«17 октября на военном аэродроме Староконстантинов участники многонациональных учений «Чистое небо-2018» почтили память погибших пилотов самолета Су-27УБ, потерпевшего катастрофу в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета», — говорится в сообщении Генштаба.

На видео видно, как пилоты Су-27УБ готовятся к выполнению полета. Также показан взлет истребителя, а в конце видео — заставка в память о летчике Иване Петренко. Указания на имя второго пилота, погибшего при крушении самолета, видео не содержит.

Истребитель Су-27УБ потерпел крушение 16 октября неподалеку от города Бердичев. По данным очевидцев, самолет стал терять высоту и ​пилоты увели его от жилых домов. Жертв среди местных жителей нет.

По данным Генштаба, жертвами происшествия стали два пилота. В сообщении ведомства говорилось, что погибли украинский и американский военные.

Су-27УБ — двухместная модификация всепогодного истребителя четвертого поколения Су-27, разработанного ОКБ Сухого.

Самолет используется для обучения и переподготовки пилотов. При этом машина сохраняет боевые возможности серийного Су-27 и может нести авиабомбы и ракеты «воздух — воздух», а кроме того, вооружена скорострельной пушкой.

Учения «Чистое небо-2018» проходят на Украине с 8 по 19 октября. В них принимают участие военные из США, Румынии, Польши, Бельгии, Дании, Великобритании, Нидерландов, Греции и Эстонии.