Медведев назвал санкции против банков объявлением торговой войны

Возможное введение санкций против российского банковского сектора станет «объявлением торговой войны», но Москва сможет преодолеть ограничения. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Euronews. Глава кабмина подчеркнул, что российская экономика «способна адаптироваться к любым формам давления».

«Вопрос только в том, зачем это [введение санкций] надо. Вопрос именно в том, что это разрушает международный порядок, в том числе международный экономический порядок», — сказал Медведев.

По словам премьера, степень интегрированности российско-американской экономики незначительна, отчего бизнес в США «не очень сильно страдает». «Но европейский бизнес страдает очень сильно, потому что у нас огромный объем торгового оборота», — добавил Медведев.

В начале сентября в Госдепартаменте США сообщили о подготовке новых санкций против России, которые затронут банковский сектор страны. Пакет ограничений будет введен из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором обвиняют Россию. Москва неоднократно отрицала причастность к инциденту. Спустя неделю президент США Дональд Трамп поручил Министерству финансов и Госдепу начать подготовку по введению антироссийских санкций.

По данным аналитиков Fitch, из-за санкций против российского банковского сектора иностранные инвесторы столкнутся с блокировками счетов, убытками от отрицательной переоценки ценных бумаг и перебоями с расчетами.