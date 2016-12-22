Fitch назвал риски для иностранцев от санкций США против банков из России

Аналитики Fitch назвали три основных риска для иностранцев в случае введения США ограничений на валютные транзакции для российских госбанков. Это проблемы с выплатами их долгов, оплатой контрактов и потери от обвала цен на акции

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Международное рейтинговое агентство Fitch выделило три основных риска для иностранных контрагентов и инвесторов в случае возможного введения Соединенными Штатами новых санкций, предусматривающих блокировку счетов одного или нескольких российских госбанков. Это следует из презентации Fitch к конференции «Прогноз по макроэкономической ситуации и банковскому сектору».

Речь идет о двух законопроектах, находящихся на рассмотрении в конгрессе США, — внесенном в январе DETER Act и августовском проекте «адских» санкций (bill from hell), направленном на расширение набора мер в действующем законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Эти проекты угрожают введением санкций против Сбербанка, Внешэкономбанка, ВТБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка и Россельхозбанка.

Первый риск для иностранных контрагентов, по мнению Fitch, в случае блокировки и/или наложения ограничений на использование корсчетов в США — проблемы у российских банков с выплатами по внешним долгам. Это $60 млрд, причем примерно половина из них приходится на рыночные долги — евробонды и синдицированные кредиты. «Это не стоит сравнивать с тем же «Русалом» (попал под санкции в апреле. — РБК), у которого было евробондов на $1,6 млрд, и то было довольно много шума. Здесь $60 млрд», — сказал старший директор Fitch Александр Данилов в ходе конференции.

«Даже если какой-то частью из этих долгов опосредованно владеют российские юрлица, все равно правила для них действуют как для внешних обязательств», — отметил он.

Второй риск — своевременное обслуживание внешних российских контрактов, в том числе и за поставки энергоносителей, напоминают в Fitch. Соответственно, возникают вопросы, как осуществлять расчеты за поставки газа, какие появляются угрозы для всех поставок и прочее, подчеркнул Данилов.

Третий риск для иностранных инвесторов — убытки от отрицательной переоценки акций и облигаций в случае введения санкций, заключил эксперт.

В Fitch обратили внимание еще на один важный момент — «не столько экономически-финансового характера, сколько политического». Речь идет о противоречии с прежними высказываниями американской администрации о том, что санкции не направлены против простых людей. «Если же реализуется сценарий блокировки корсчетов, то это создаст проблемы по обслуживанию вообще всех валютных обязательств, для всех лиц, в том числе и для населения», — указывает Данилов.

В то же время в Fitch считают, что в случае реализации самого жесткого сценария с ограничением на обслуживание валютных обязательств, в том числе депозитов, банкам могут помочь государственная поддержка и поддержка от ЦБ — например, как это было в 2014 году, когда Центробанк предоставлял банкам валютную ликвидность с помощью аукционов РЕПО.​​