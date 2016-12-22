США пообещали «суровые» санкции против России

Вторая часть санкций, введенных за отравление Скрипалей в Великобритании, затронет российский банковский сектор

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Новые ограничения против России будут распространяться на оборонные закупки, затронут банковский сектор, заявила представитель Госдепартамента США Маниша Сингх, выступая в палате представителей.

Она также сказала, что второй пакет санкций за отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии будет «суровым» (severe). Она добавила, что Россия не позволила США провести инспекцию объектов на предмет уничтожения химического оружия.

«Мы готовы имплементировать второй раунд санкций. Мы хотим добиться того, чтобы мы могли совершать инспекции, чтобы они (власти России. — РБК) нас заверили, что не будут использовать нервно-паралитические вещества против собственных граждан. Если мы этого не увидим… Второй раунд санкций — обязателен к исполнению. Они будут введены», — сказала Сингх.

Вашингтон не запрашивал доступ к химическим объектам в России, заявил источник в российском МИДе, сообщает «Интерфакс»: по словам собеседника агентства, «официальных запросов» в Москве не получали.

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